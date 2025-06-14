以色列國安顧問：伊朗核計畫不可能僅靠武力摧毀
2025/6/14 03:25
（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列對伊朗軍事與核設施發動空襲後，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示不可能僅靠武力摧毀伊朗核計畫，目前也未將政治領袖當成攻擊目標。
綜合法新社報導，哈尼比在以色列12頻道（Channel 12）表示：「不可能僅靠武力摧毀核計畫。此舉目的是要讓伊朗人知道，他們必須停止核計畫」。
哈尼比也說，以色列目前不打算針對政治領袖發動攻擊。「伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和他的人民…目前沒有殺害他們的計畫。」
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另一方面，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）在發動攻擊後表示，軍方將持續「全力以赴」以迅速達成目標。
薩米也表示：「我們將面臨艱難時刻，需要為各種規劃的可能情況做好準備，我們在家園前線，必須保持高度的戰備與紀律。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140614
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