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伊朗發射飛彈報復 以色列至少3死數十傷

2025/6/14 18:08（6/14 18:23 更新）
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圖為以色列中部城市里雄萊錫安房屋遭伊朗空襲破壞。（路透社）
圖為以色列中部城市里雄萊錫安房屋遭伊朗空襲破壞。（路透社）
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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）以色列對伊朗核計畫及其武裝部隊所在核心地帶發動一連串猛攻後，德黑蘭當局今天上午對以方發動報復性飛彈攻擊，造成以國至少3死，另有數十人受傷。

美聯社報導，以色列這波攻勢使用戰機和事先運入伊朗的無人機，襲擊該國關鍵設施並擊斃多名高階將領和科學家。伊朗駐聯合國大使指出，這場攻擊造成伊朗78人喪生，另有超過320人受傷。

美聯社今天分析的衛星影像還證實，以色列攻擊使伊朗存放彈道飛彈的軍火庫有部分受損。

美國星球實驗室公司（Planet Labs PBC）昨天拍攝的衛星影像顯示，位於伊朗西部克爾曼沙（Kermanshah）和西北部大不里士（Tabriz）的兩個飛彈基地都有受損情形。

根據衛星影像，克爾曼沙的基地建於山坡，遇襲後可見大片燃燒痕跡，大不里士的基地則有多處受到破壞。儘管伊朗媒體報導，以色列曾襲擊這些地區，但未承認造成前述損傷。

另據法新社報導，以色列救難人員表示，以國濱海平原1處住宅區今天遭到火箭彈襲擊，造成兩人喪生、19人受傷。

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以色列昨天空襲伊朗軍事與核設施後，引發伊朗發射飛彈報復，雙方持續交火，以色列軍方今天宣布，正在打擊伊朗境內多座飛彈發射器。

以色列軍方發布聲明說，空軍持續空襲伊朗境內眾多地對地飛彈發射器。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1140614

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