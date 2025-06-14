路透：以色列突襲伊朗 暗含顛覆政權目標

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（中央社耶路撒冷/華盛頓13日綜合外電報導）以色列突襲伊朗的明顯目標是破壞伊朗核計畫，延緩伊朗核武發展進度。但這波攻擊的規模、目標及以色列政治人物的說法都指向另一個長遠目標：推翻伊朗政權。

路透社報導，今天凌晨的突襲不只打擊伊朗核設施和飛彈工廠，也擊斃了伊朗軍事指揮系統中的重要人物和核子科學家。專家說，這些打擊似乎意在削弱伊朗在國內和區域盟友之間的威信，而這些因素有可能動搖伊朗領導階層的穩定性。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）專家辛赫（Michael Singh）說：「有人認為以色列這麼做的原因之一是希望看到政權更替…想看到伊朗人民起身反抗。」他補充說，在第一輪攻擊中傷亡的平民不多，也顯示以色列有一個更宏大的目標。

發動攻擊不久後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透過影片直接向伊朗人民喊話，他指出以色列打擊真主黨（Hezbollah）的行動導致黎巴嫩換了一個新政府，並使敘利亞的巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台。

他還說，伊朗人民也有同樣的機會，「相信你們解放的日子即將到來；到時候，我們兩個古老民族的偉大友誼將再次蓬勃發展」。

儘管這次前所未有的以色列攻擊造成了重大損害，但數十年來，不只是伊朗統治階層，還有其多數什葉派人口對以色列抱持的敵意，令人懷疑是否真有可能煽動足夠的民意支持，推翻德黑蘭這個擁有忠誠安全部隊支撐、根深蒂固的神權統治政權。

辛赫也提醒，沒有人知道在伊朗需要具備什麼樣的條件，反對力量才有可能凝聚起來。

今天的攻擊是以色列所謂長期行動的第一階段。專家們預期，以色列即便無法獨力消滅伊朗核計畫，仍將繼續追擊重要核設施，以延緩伊朗取得核彈的速度。

以色列駐華府大使館告訴路透社：「作為一個民主國家，以色列相信，一個國家的國內政治應由其人民來塑造，政府也應由人民選擇。…伊朗的未來只能由伊朗人民決定。」

尼坦雅胡曾呼籲伊朗政權更替，例如在去年9月。

美國總統川普政府雖默許以色列攻擊並協助以色列抵禦伊朗報復性飛彈攻勢，但未表態尋求伊朗政權更替。

阻止伊朗核計畫對以色列有利，但對伊朗政權更替的期望，或許可以解釋以色列為什麼要追殺那麼多高階軍事官員、意在讓伊朗的安全體系陷入混亂與動盪。

以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）前首席分析師、現任以色列「國家安全研究所」（INSS）研究員夏因（Sima Shine）說：「這些人非常關鍵，他們見多識廣，任職多年，是政權穩定非常重要的元素，特別是這個政權的安全穩定。…在理想狀況下，以色列無疑會希望看到政權更替。」

前美國國家情報會議（NIC）近東副國家情報官潘尼可夫（Jonathan Panikoff）指出，這種政權更替伴隨著風險。

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就算以色列成功換掉伊朗領導階層，也沒人保證繼位者不會更強硬地與以色列起衝突。

目前任職於華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的潘尼可夫說：「多年來，許多以色列人堅信，伊朗政權更替將帶來更美好的嶄新日子，再差也不會比現在這個神權政體還差。…然而歷史告訴我們，情況永遠有可能變得更糟。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140614