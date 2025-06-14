以色列伊朗互轟 德黑蘭傳爆炸聲機場起火[影]

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（中央社特拉維夫/杜拜14日綜合外電報導）伊朗和以色列今晨對彼此發動空襲，以色列昨天對宿敵伊朗發動歷來最大規模攻勢，試圖阻止伊朗發展核武。據報伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲，麥拉貝德機場起火。

法新社報導，德黑蘭西部麥拉貝德機場（Mehrabad Airport）今晨出現大火和濃煙。

伊朗學生通訊社（ISNA）提供的影片顯示，麥拉貝德機場地區竄出滾滾濃煙，梅爾通訊社（Mehr）報導說當地發生「爆炸」。

路透社報導，以色列兩大城市特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Jerusalem）在黎明前響起空襲警報，居民湧入避難所。以色列軍方表示，以軍防空系統啟動運作，尋求攔截伊朗飛彈。

以色列軍方說：「伊朗過去1小時內對以色列發射數十枚飛彈，其中一些已遭攔截。」

以色列軍方表示，救援團隊在全國多處通報有飛彈落下的地方執勤，但未透露傷亡人數。

半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗首都德黑蘭傳出數聲爆炸聲。

以色列媒體報導，一枚疑似飛彈落在特拉維夫，路透社目擊者聽到耶路撒冷出現巨響，目前尚不清楚是伊朗空襲還是以色列防禦措施所致。

伊朗法斯通訊社（Fars）指出，伊朗昨夜發動兩波空襲後，今天發動第3波轟炸。這是反擊以色列昨晨襲擊伊朗指揮官、核子科學家、軍事目標和核子設施。

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以色列救護服務部門說，特拉維夫地區昨夜有34人受傷，多數為輕傷。警方後來說有1人死亡。

兩名美國官員說，美國軍方昨天協助擊落飛往以色列的伊朗飛彈。以色列軍方說，伊朗昨天發射的飛彈不到100枚，多數遭攔截或未中目標。特拉維夫市區和周邊地區多座建築物遇襲。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140614