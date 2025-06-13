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以色列空襲德黑蘭 伊朗官媒：當地已有78死329傷

2025/6/13 23:08
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（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）伊朗國營媒體努爾新聞（Nour News）今天報導，以色列於夜間對首都德黑蘭所在的德黑蘭省（Tehran province）發動空襲，目前已造成78人喪命、329人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，努爾新聞在通訊軟體Telegram發文指出，前述的傷亡數字是非官方數據；這些數字也尚未獲得獨立查核。

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另外，兩位消息人士告訴路透社，在以色列今天稍早對伊朗境內多個地區發動的攻擊中，至少有20名伊朗高階軍事指揮官遭擊斃。

消息人士稱，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）、革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）等人。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140613

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以色列空襲伊朗至少95傷 傳20高階指揮官遭擊斃伊朗軍事高層遭以軍擊斃 最高領袖隨即任命接任者
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