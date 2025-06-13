以色列空襲伊朗 各國反應一次看

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）以色列猛烈轟炸伊朗，襲擊包括核設施和軍事基地等100個目標，並擊斃包括核子科學家和武裝部隊參謀總長在內的高階官員後，世界領袖今天呼籲雙方克制，避免衝突。

以下法新社整理國際間的反應：

美國：伊朗不能擁有核彈

美國總統川普告訴福斯新聞（Fox News），他事前就知道以色列將襲擊伊朗，並表示：「伊朗不能擁有核彈，我們希望重返談判桌。我們拭目以待。」川普還說：「如果伊朗報復，美國已準備好保衛自己和以色列。」

聯合國：雙方克制 避免衝突

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人向以色列與伊朗喊話，敦促雙方「展現最大程度的克制，不惜一切代價避免陷入更深層的衝突，這是區域難以承受的情況」。

中國：深表憂心

中國外交部發言人林劍表示：「中方…對這種行動可能帶來的嚴重後果深表憂心」，並呼籲「有關各方採取行動，促進地區和平穩定，避免緊張局勢進一步升高」。

法國：各方克制 避免局勢升高

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群媒體平台X發文寫道：「我們呼籲各方保持克制，避免任何可能破壞區域穩定的局勢升高。」

哈瑪斯：對區域穩定帶來威脅

伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）說：「這項侵略行為升高局勢危險性，對區域穩定帶來威脅。」哈瑪斯2023年10月襲擊以色列，引發加薩戰爭。

土耳其：終止侵略行動

土耳其外交部在聲明中說：「以色列必須立即終止可能導致進一步衝突的侵略行動。」

英國：各方退一步 降低緊張局勢

英國首相施凱爾（Keir Starmer）發表聲明說：「這些襲擊的報導令人擔憂，我們敦促各方退一步，降低緊張局勢。局勢升高對區域內任何人都沒好處。」

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葉門「青年運動」：挺伊朗發展核計畫

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）在社群媒體Telegram發文稱，他們支持「伊朗全面合法發展其核計畫的權利」，「我們強烈譴責以色列對伊朗的殘酷侵略，並支持伊朗透過所有可能手段反擊的全面合法權利」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140613