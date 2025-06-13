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川普：以色列對伊朗攻擊「出色」 未來還有許多打擊

2025/6/13 21:24（6/13 21:44 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，以色列對伊朗的攻擊「出色」，他並警告未來還會有許多這類打擊行動。

路透社報導，根據美國廣播公司新聞網的1名記者在社群媒體平台X的發文，川普受訪時說：「我認為這（場攻擊）很出色。我們給了他們1次機會，他們沒有把握。」

「他們遭到重擊，非常嚴重。他們受到應得的最重打擊。而且未來還有更多（攻擊），非常多。」

美國廣播公司新聞網首席華府特派員卡爾（Jonathan Karl）今天一早電話訪問川普，詢問他對於以色列攻擊伊朗的看法，川普做出以上回覆。

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但當川普被問到，美國是否以任何方式參與這場打擊，他表示：「我不想對此川普：以色列對伊朗的攻擊「出色」 還會有許多打擊（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，以色列對伊朗的攻擊「出色」，他並警告未來還會有許多這類打擊行動。置評。」

以色列今天大規模空襲伊朗，擊中包括核設施和軍事基地等100個目標，並擊斃包括核子科學家和武裝部隊參謀總長在內的高階官員。伊朗則矢言「強力回應」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140613

#川普
#空襲
#以色列
#伊朗
#美國廣播公司新聞網
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