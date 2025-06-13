華爾街日報：川普稱美國事前知道以色列攻擊伊朗計畫
2025/6/13 22:49（6/13 22:55 更新）
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天報導，美國總統川普受訪時表示，他和其團隊事前知道以色列要攻擊伊朗的計畫。
路透社報導，根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的說法，川普（Donald Trump）受訪時被問到美國在這場攻擊前收到哪種提醒，他回答：「提醒？不是提醒，而是我們知道發生的是什麼事。」
據華爾街日報報導，川普還說他昨天已與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通過話，今天打算再次與對方通話；川普並表示，這場行動「委婉來說非常成功」。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140613
- 2025/06/13 23:08
- 華爾街日報：川普稱美國事前知道以色列攻擊伊朗計畫2025/06/13 22:49
- 2025/06/13 22:43
- 2025/06/13 22:15
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美媒：以色列情報機構摩薩德偷運武器進伊朗 裡應外合發動攻擊