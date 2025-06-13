以色列先制動武打伊朗核子計畫 美強調未參與

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（中央社特拉維夫/華盛頓12日綜合外電報導）以色列空軍今天對伊朗發動數十波空襲，目標鎖定對方核子與飛彈設施。美國旋即聲明未參與這項攻擊。

美國Axios新聞網指出，以色列是在沒有美國支持的情況下直接攻擊他最大、裝備最精良的對手；事發後美國迅速與這次行動劃清界線。

以色列片面動手 打擊伊朗核設施與核子科學家

美國總統川普今天稍早公開反對以色列打擊伊朗核設施，表示他仍相信能與伊朗達成核子協議。然而幾小時後，以色列官員就宣布開始攻擊伊朗的核設施、軍事總部、軍事指揮官、伊朗官員和核子科學家等目標。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透過聲明說：「今晚以色列片面對伊朗採取行動。我們沒有參與對伊朗的空襲，我方的首要任務是保護中東地區的美軍部隊。以色列告訴我方，他們認為這次行動是出於自衛需要。」

以色列全國各地今晚響起警報，國防部長卡茲（Israel Katz）宣布全國進入緊急狀態。

卡茲說：「在以色列對伊朗發動先制打擊後，預計以色列國內與平民將在短期內遭受飛彈及無人機攻擊。」

以色列國防軍（IDF）發言人表示，從當地時間13日上午起，以色列境內僅允許「必要」活動，禁止「教育活動、集會及職場運作」，但「必要性商業活動」不在此限。

以色列關閉領空，伊朗也暫停從德黑蘭國際機場起飛的航班。

以色列籌劃數月 欲一舉根除伊核與飛彈計畫

一名以色列國防軍官員向記者表示，摧毀伊朗核子與彈道飛彈能力的軍事行動將持續數日，以色列預期伊朗將以飛彈與無人機進行報復。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則表示，這場行動將「持續進行，直到達成目標」。

以色列國防軍一名官員表示，最近幾週他們掌握到的跡象顯示伊朗正加速研發核彈，而以色列對伊朗核發展核武的掌握程度將隨時間而益發受限，「我們目前正處於一個戰略機會之窗，接近無可回頭的臨界點，我們別無選擇，只能採取行動」。

伊朗否認正在研發核武，美國和其他盟國也沒發出任何伊朗已加速朝向研發核彈的警告。

一位了解相關討論的消息人士透露，美國12日私下通知幾個盟國以色列即將發動空襲，並明確表示美國未參與其中。

Axios指出，川普政府曾明確告知以色列，美方不會參與對伊朗核計畫的任何軍事打擊行動。然而美國先前曾幫以色列抵禦伊朗攻擊，這次很可能還會繼續協助。

尼坦雅胡表示，以色列已籌劃數月，準備同時打擊伊朗的核子與飛彈計畫。他聲稱，伊朗在核子計畫上採取前所未有的舉措，並迅速累積大量彈道飛彈庫存，以色列正試圖「徹底清除」這兩項威脅。

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以色列已為此次空襲準備並演練數週，先前也告知美方會觀察川普政府與伊朗的談判進展。尼坦雅胡在聲明中感謝川普多年來對以色列的支持，但此次攻擊行動似未獲川普相挺。

美國與伊朗的原訂週15日舉行第6輪核子談判，但在以色列空襲後，幾已無達成協議的可能。（譯者：陳亦偉）1140613