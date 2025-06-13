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以色列空襲 伊朗媒體：6核科學家喪生但無核汙染

2025/6/13 16:05（6/13 16:24 更新）
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以色列13日襲擊伊朗，造成首都德黑蘭多幢住宅受損。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via 路透社）
以色列13日襲擊伊朗，造成首都德黑蘭多幢住宅受損。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via 路透社）
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（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）伊朗媒體報導，以色列今天空襲伊朗，造成至少6名核子科學家喪生，但未造成伊朗中部一處重要核子設施任何核汙染。

根據法新社消息，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，6名科學家包括伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）校長特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi），以及伊朗原子能組織（AEOI）前首長阿巴西（Fereydoun Abbasi）。

以色列今天的空襲鎖定伊朗多處目標，包括首都德黑蘭住宅大樓，以及中部納坦茲（Natanz）重要鈾濃縮設施。伊朗國家電視台報導，納坦茲傳出巨大爆炸聲響。

官方伊朗通訊社（IRNA）引述伊斯法罕省（Isfahan Province）副警察局長說法報導：「納坦茲遇襲事件到目前為止未造成任何核汙染。」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，位於福爾多（Fordow）與伊斯法罕的核設施未在以色列空襲行動中受損。

葛羅西在社群網站X發文寫道：「與伊朗當局進一步聯繫後，確認伊斯法罕核設施未受影響。」他還說，「截至目前為止，福爾多燃料濃縮廠（Fordow Fuel Enrichment Plant）也未受影響」。

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伊朗表示，以色列今天發動致命空襲，凸顯伊朗發展鈾濃縮和飛彈能力的必要性。

伊朗政府聲明說：「面對這樣掠奪性政權，除了以武力回應，別無他法。現在世界更懂得伊朗為何堅持有權發展鈾濃縮、核技術及飛彈力量。」（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140613

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