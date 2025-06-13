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伊朗有核武計畫嗎？爭議核設施在哪？以色列首要攻擊目標揭密

2025/6/13 14:15（6/13 14:50 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社維也納13日綜合外電報導）以色列於當地時間13日清晨對伊朗實施先制打擊，阻止德黑蘭的核子與飛彈計畫。根據伊朗媒體及目擊者表示，伊朗多處地點傳出爆炸，包含主要的鈾濃縮設施。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，以色列政府表示，在鎖定伊朗主要濃縮鈾設施、彈道飛彈場址與軍事高層官員全面打擊的第一階段，有數十架戰機參與任務；Axios新聞網則報導，以色列軍情機構摩薩德（Mossad）也對伊朗的防空系統與飛彈部隊實施破壞。

路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，攻擊鎖定伊朗的核基礎設施、彈道飛彈工廠以及軍事能力。

伊朗有核武計畫嗎？

美國與聯合國核子監督機構相信，伊朗曾有一個秘密且協同性的核武計畫，但已於2003年停止。伊朗則稱從未有過或打算推動這類計畫。

伊朗是否加速鈾濃縮作業？

2015年伊朗與世界主要列強達成核子協議，允許伊朗在不尋求製造核武下換取制裁鬆綁，協議內另有核設施接受聯合國人員監督的條款。但時任美國總統川普2018年率美退出核協議並恢復對伊朗制裁，拜登政府上台後雖希望讓美國返回協議、伊朗恢復遵守協議規範，但相關談判始終未見突破。

自從2015年伊朗核子協議破裂後，伊朗持續擴大鈾濃縮計畫，使他們生產能製造核彈的武器級鈾所需「突破時間」，從原本至少一年，大幅縮短至僅需數天或稍多於一週。

實際用這些材料製造核彈會需要更長的時間，但具體所需多久尚不明確，各界看法不一。

盤點伊朗重要核設施所在

伊朗的核計畫分布在多個地點。儘管數十年來都面臨以色列可能空襲的威脅，卻仍只有部分設施建於地下。

1.納坦茲（Natanz）

尼坦雅胡今天表示，以色列這次攻擊鎖定納坦茲為目標。納坦茲是伊朗鈾濃縮計畫的核心設施群，位於德黑蘭南方、什葉派穆斯林聖城科姆（Qom）郊外、緊鄰山脈的平原上。

納坦茲設有兩座鈾濃縮廠等多座設施，包括地面上的「實驗性燃料濃縮廠」（PFEP）以及規模龐大、設於地下的「燃料濃縮廠」（FEP）。

一個流亡的伊朗反對派團體於2002年揭露，伊朗祕密興建納坦茲設施，消息引發伊朗與西方之間關於核計畫的外交僵局並延續至今。

燃料濃縮廠是為商業規模的濃縮作業而建，最多可容納5萬台離心機。目前約有1.6萬台離心機安裝於此，其中約1.3萬台正在運作，負責將鈾提煉至最高5%純度。

地上的試驗燃料濃縮廠僅有數百台離心機，但伊朗卻在此將鈾濃縮至高達60%的純度。

2.福爾多（Fordow）

在科姆的另一側，福爾多是一處鑿入山體內的濃縮設施，因此比燃料濃縮廠更抗炸。

2015年的伊朗核協議完全禁止德黑蘭當局在福爾多進行鈾濃縮。目前該設施約有2000台離心機運作，大多為先進的IR-6型，其中多達350台的將鈾濃度濃縮至60%。

3.伊斯法罕（Isfahan）

伊朗在第2大城伊斯法罕的郊區設有一個大型核技術中心。中心包括燃料板製造廠（FPFP），以及可將鈾加工成六氟化鈾（UF6）的鈾轉化設施（UCF），供離心機使用。伊朗也在伊斯法罕儲存濃縮鈾。

伊斯法罕設有製備鈾金屬的設備。這項工藝因可用於製造核彈核心而被視為特別敏感的擴散風險技術。

4.洪達卜（Khondab）

伊朗擁有一座局部建造完成的重水研究反應爐，現位於洪達卜。重水反應爐能輕易製造與濃縮鈾同為核彈核心材料的鈽，因此存在核擴散風險。

5.德黑蘭研究中心

伊朗在德黑蘭的核子研究設施包括一座研究用反應爐。

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6.布什爾（Bushehr ）

伊朗唯一正在運作的核電廠位於波斯灣沿岸，使用俄羅斯供應的核燃料，燃料耗盡後由俄羅斯回收，從而降低核擴散風險。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140613

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