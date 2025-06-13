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以色列對伊朗發動攻擊 川普召開內閣會議

2025/6/13 09:27（6/13 09:38 更新）
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以色列13日攻擊伊朗後，伊朗首都德黑蘭民眾聚集在街上。（路透社）
以色列13日攻擊伊朗後，伊朗首都德黑蘭民眾聚集在街上。（路透社）
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（中央社耶路撒冷/德黑蘭/華盛頓13日綜合外電報導）以色列今天凌晨證實開始攻擊伊朗；同時伊朗媒體報導，首都德黑蘭傳出爆炸聲。在美國力求與伊朗達成停止生產原子彈材料的協議之際，區域緊張情勢正升級。

路透社報導，以色列表示，由於預期伊朗會展開飛彈和無人機攻擊，已宣布進入緊急狀態。

一名以色列軍方官員說，以色列正攻擊「數十個」核子和軍事目標；這名官員還說，伊朗擁有在數天內製造15枚核彈的充足材料。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中說：「在以色列對伊朗展開先發制人的攻擊後，預計以色列及其平民百姓很快會遭受飛彈和無人機攻擊。」

兩名不具名美國官員也說，以色列已開始攻擊伊朗，美國並未協助或參與這次行動。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普正召開內閣會議。

消息傳出後，原油價格上漲超過每桶3美元。

伊朗國營電視台報導，德黑蘭傳出多次爆炸聲，防空系統全面警戒。

根據美國和伊朗官員及阿曼方面的說法，美國與伊朗代表團原本預定本月15日在阿曼就伊朗濃縮鈾計畫舉行第6輪談判。但談判似乎陷入僵局。

川普於美東時間12日說，以色列「非常有可能」攻擊伊朗，但他重申希望找到和平解決方案。

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以色列長期以來一直在研議襲擊宿敵伊朗，以阻止伊朗開發核武。

一名不具名美國官員告訴路透社，美軍正為中東地區各種突發事件做規畫，包括可能需要協助撤離美國平民。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140613

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#美國有線電視新聞網
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