以色列對伊朗先發制人攻擊 德黑蘭多處爆炸巨響

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，以色列已對伊朗發動所謂「先發制人的攻擊」，並宣布進入緊急狀態。

卡茲在聲明中說：「在以色列對伊朗發動先發制人的攻擊後，預計以色列及其平民百姓很快會受到飛彈和無人機攻擊。」

伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，首都德黑蘭傳出多次爆炸聲。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140613

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路透：美官員證實以色列襲伊朗 否認美協助或涉入

（中央社華盛頓/德黑蘭13日綜合外電報導）兩名美國官員說，以色列已開始攻擊伊朗，美國並未協助或涉入這次行動。與此同時，伊朗媒體報導，伊朗首都德黑蘭今天凌晨傳出爆炸聲，原因還不清楚。



路透社報導，這兩名不具名官員除了上述消息之外，不願提供更多資訊。



法新社引述伊朗國營電視台消息提到，德黑蘭今天凌晨傳出爆炸聲，但目前不清楚原因。



伊朗國營電視台報導，「首都德黑蘭多處都可聽到巨響」，此外沒有更多細節。法新社記者也有聽到爆炸聲。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140613