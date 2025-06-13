加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
CNN：以色列對伊朗先發制人攻擊 進入緊急狀態
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

以色列對伊朗先發制人攻擊 德黑蘭多處爆炸巨響

2025/6/13 08:39（6/13 08:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，以色列已對伊朗發動所謂「先發制人的攻擊」，並宣布進入緊急狀態。

卡茲在聲明中說：「在以色列對伊朗發動先發制人的攻擊後，預計以色列及其平民百姓很快會受到飛彈和無人機攻擊。」

伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，首都德黑蘭傳出多次爆炸聲。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140613

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

路透：美官員證實以色列襲伊朗 否認美協助或涉入

（中央社華盛頓/德黑蘭13日綜合外電報導）兩名美國官員說，以色列已開始攻擊伊朗，美國並未協助或涉入這次行動。與此同時，伊朗媒體報導，伊朗首都德黑蘭今天凌晨傳出爆炸聲，原因還不清楚。

路透社報導，這兩名不具名官員除了上述消息之外，不願提供更多資訊。

法新社引述伊朗國營電視台消息提到，德黑蘭今天凌晨傳出爆炸聲，但目前不清楚原因。
    
伊朗國營電視台報導，「首都德黑蘭多處都可聽到巨響」，此外沒有更多細節。法新社記者也有聽到爆炸聲。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140613

延伸閱讀
美媒：若伊朗拒絕美國核協議 以色列最快15日開打川普籲以色列勿襲擊伊朗 稱美伊核協議接近達成CNN：美國接獲情資 以色列擬攻擊伊朗核設施中東衝突擴大 以色列伊朗空中武力比一比
卡茲
報復葉門叛軍 以色列空襲荷台達港 揚言海空封鎖瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以色列防長下令阻擋
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美媒：若伊朗拒絕美國核協議 以色列最快15日開打
37
更多編輯台推薦新聞：