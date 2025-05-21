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CNN：美國接獲情資 以色列擬攻擊伊朗核設施

2025/5/21 12:14
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天援引多名美國知情官員說法報導，美國取得的新情資顯示，以色列正準備攻擊伊朗的核設施。

CNN報導還援引官員說法指出，目前不清楚以色列領導階層是否已做出最後決定，美國政府內部對以色列是否最終會執行攻擊也存在歧見。

路透社無法立即核實該報導。白宮國家安全會議（National Security Council）並未立即回應記者的置評請求。

以色列駐華盛頓大使館和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室也未立即回應。

一名知悉這項情資的消息人士告訴CNN，以色列攻擊伊朗核設施的可能性「近幾個月來已大幅升高」。

此人補充表示，若是美國與伊朗達成核子協議，且協議並不會移除伊朗境內所有的鈾，那麼以色列發動攻擊的可能性會更高。

美國總統川普政府一直在與伊朗交涉，旨在就伊朗核計畫達成外交協議。

CNN報導，新的情資是根據以色列高階官員公開和私人通訊內容、被攔截的以色列通訊內容和對以色列軍方動向的觀察而得，種種跡象顯示即將發生攻擊行動。

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兩名消息人士指出，美方觀察到的軍事準備行動包括空中彈藥的調動，以及一項空軍演習的完成。

伊朗官方媒體報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天稍早表示，美國要求德黑蘭當局停止濃縮鈾，「既過分又荒唐」，對新的核子協議談判是否能成功表示質疑。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140521

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