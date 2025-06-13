以色列空襲 伊朗官媒證實革命衛隊指揮官身亡

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（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）伊朗官方媒體今天證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）命喪以色列空襲。

根據法新社和路透社消息，伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim）均報導，沙拉米在以色列攻擊伊朗伊斯蘭革命衛隊總部事件中殉職。

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以色列一名國防官員表示，以色列今天空襲伊朗，很可能已擊斃伊朗參謀總部人員，包括伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri），以及數名資深核子科學家。

這名基於安全考量不願具名的官員說，伊朗參謀總長和資深核子科學家很可能在首波空襲中被殲滅。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140613