以色列襲伊朗 美國務卿警告德黑蘭勿攻擊美基地

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今晚警告伊朗，不要藉由攻擊美國在這個區域部署的據點或人員，來回應以色列對伊朗發動的襲擊，美方並未參與這次行動。

法新社報導，盧比歐在聲明中說：「我們沒有參與對伊朗的攻擊，我們最優先的要務是保護這個區域的美國部隊。我要說清楚：伊朗不應鎖定美國利益或人員。」

美國總統川普稍早公開表明以色列不應攻擊伊朗，數小時後，以色列即宣布對伊朗發動襲擊，德黑蘭地區傳出爆炸巨響。

川普曾說，以色列會破壞和平談判找到解決方案的機會，他表示該方案已近在咫尺。

美國與伊朗原定本月15日在阿曼就伊朗核計畫展開第6輪談判。

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盧比歐說：「以色列通知我們，他們認為這次行動對其自我防衛是有必要的。」以色列是美國的親密盟友，盧比歐沒有支持也沒有批評以色列這次襲擊行動。

他還說：「川普總統和政府已採取所有必要措施來保護我們的部隊，並與我們的區域夥伴保持密切聯繫。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140613