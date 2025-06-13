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以色列襲擊伊朗 路透：重挫川普和平使者抱負

2025/6/13 18:25（6/13 19:45 更新）
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圖為以色列總理尼坦雅胡（左）2月訪美與美國總統川普（右）會談。（路透社）
圖為以色列總理尼坦雅胡（左）2月訪美與美國總統川普（右）會談。（路透社）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普在競選期間承諾消弭全球最劇烈衝突，開創世界和平。但他就職將近5個月後，以色列攻擊伊朗、加薩走廊和烏克蘭流血沒有停止，要達成這些希望仍然步履蹣跚。

路透社報導，美國盟友以色列從多個層面，對數十個伊朗目標展開令人印象深刻攻擊。分析家示警，此舉最後恐怕會演變成為全面性區域戰爭。

川普自己曾威脅，如果對伊朗核談判失敗，將會轟炸這個波斯灣國家。儘管如此，他還是一再力促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不要攻擊伊朗。以國襲擊之舉看起來是對川普的話置之不理。

美國前總統歐巴馬政府時期的外交政策顧問布魯恩（Brett Bruen）認為：「川普式外交（Trumpian diplomacy）成為這些襲擊首批受害者之一。他（川普）甚至連讓加薩走廊接近停火都得費力為之，遑論在任何重大衝突中實現和平。伊朗議題看來是最有希望的，卻被尼坦雅胡破壞。」

白宮、以色列駐華府大使館及伊朗長駐聯合國代表團都沒有立即回覆路透社的置評請求。

美國在促成俄羅斯和烏克蘭達成和平協議方面也幾無進展，儘管川普曾誇口就職之前就會終結俄烏衝突。

以色列襲擊伊朗是否會引發區域性衝突仍不得而知。雖然如此，分析家指出，德黑蘭可能將中東地區的美國資產視為合法攻擊目標。例如，與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動（Houthi）可能對航經紅海的船隻重啟轟炸行動。

以色列是否有能力長期阻止伊朗核計畫也是未知數。

分析家尤其懷疑，以色列是否有能力摧毀位在地下深處的伊朗福爾多（Fordow）鈾濃縮提煉廠。專家指出，以色列可能造成廣泛破壞，但若要進行更持久性打擊，可能需要美國提供軍援。美國官員則表示沒有參與對伊朗的襲擊。

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另一個問題是，德黑蘭實際上能夠做出何種回應。以色列指出，預計會持續數日的這項轟炸行動目標包括數名伊朗領袖。

所有這些因素將會決定，川普締造世界和平的志向是否已經受到致命性打擊，或僅是一次挫折。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140613

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