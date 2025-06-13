以色列襲伊朗 川普促德黑蘭達協議否則會一無所有
2025/6/13 19:36（6/13 20:50 更新）
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）以色列稍早鎖定伊朗的核子設施發動致命空襲後，美國總統川普今天敦促德黑蘭當局「達成協議」，否則會面臨更多的「死亡與破壞」。
法新社報導，川普（Donald Trump）於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「大量的死亡和破壞已經造成，但還有時間可以結束這場屠殺，而接下來已規劃的攻擊將更加殘酷。」
川普還說：「伊朗必須達成協議，否則將一無所有…付諸行動，趕在為時已晚之前。」
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川普昨天才呼籲盟邦以色列勿襲擊伊朗核設施，並表示如果伊朗方面妥協，美伊兩國就伊朗核計畫已接近達成協議。
但以色列今天稍早仍發動空襲攻擊伊朗多處目標，包括首都德黑蘭住宅大樓，以及中部納坦茲（Natanz）重要鈾濃縮設施。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140613
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