加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢5/300
首頁 / 國際

以色列襲伊朗 川普促德黑蘭達協議否則會一無所有

2025/6/13 19:36（6/13 20:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）以色列稍早鎖定伊朗的核子設施發動致命空襲後，美國總統川普今天敦促德黑蘭當局「達成協議」，否則會面臨更多的「死亡與破壞」。

法新社報導，川普（Donald Trump）於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「大量的死亡和破壞已經造成，但還有時間可以結束這場屠殺，而接下來已規劃的攻擊將更加殘酷。」

川普還說：「伊朗必須達成協議，否則將一無所有…付諸行動，趕在為時已晚之前。」

google news透過 Google News追蹤中央社

川普昨天才呼籲盟邦以色列勿襲擊伊朗核設施，並表示如果伊朗方面妥協，美伊兩國就伊朗核計畫已接近達成協議。

但以色列今天稍早仍發動空襲攻擊伊朗多處目標，包括首都德黑蘭住宅大樓，以及中部納坦茲（Natanz）重要鈾濃縮設施。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140613

#川普
#以色列
#伊朗
#德黑蘭
延伸閱讀
以色列襲擊伊朗 路透：重挫川普和平使者抱負以色列空襲伊朗 各國反應一次看
川普
以色列空襲伊朗 瑞典總理憂歐洲恐攻威脅升高美法院批准禁制令申請 要求國民兵指揮權還加州州長
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中東大戰一觸即發 伊朗：以色列攻擊形同宣戰
37
更多編輯台推薦新聞：