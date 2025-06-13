以色列空襲伊朗至少95傷 傳20高階指揮官遭擊斃
2025/6/13 20:37（6/13 21:10 更新）
（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）伊朗緊急救難當局官員告訴國營電視台，以色列今天稍早空襲包含首都德黑蘭在內的多個地區，迄今造成至少95人受傷。另有兩位消息人士指稱，至少20名伊朗高階指揮官遭擊斃。
法新社報導，伊朗國家緊急救難當局發言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）接受國營電視台訪問時說道，在遭受攻擊的12個省分，迄今有95人受傷並送醫治療。
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另外，兩位地區消息人士告訴路透社，在以色列今天對伊朗發動的攻擊中，至少有20名伊朗高階指揮官遭擊斃。
消息人士聲稱，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）、革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）等人。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140613
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