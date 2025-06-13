與伊朗衝突升高 以色列宣布關閉全球使領館

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（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列稍早空襲伊朗境內多地後，以國外交部今天宣布，以色列在全球各地的使領館將關閉，並建議所有海外國人填寫調查問卷通報所在位置。

「以色列時報」（The Time of Israel）報導，以國外交部發布聲明指出：「以色列駐世界各地的使領館將關閉，不會提供領事服務。」

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以色列外交部也建議所有海外國人填寫調查問卷，向外交部通報他們的所在位置和情況。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以色列南部，當時以國外交部也曾提供類似的問卷表格，以協調後備役軍人返國。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140613