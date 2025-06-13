以色列空襲伊朗打亂飛航 航空公司改道或取消班機

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（中央社首爾13日綜合外電報導）根據航班追蹤應用程式Flightradar24，以色列空襲伊朗後，航空公司今天緊急讓班機改道或取消航班以避開以色列、伊朗、伊拉克及約旦上空的空域，確保乘客和機組人員安全。

路透社報導，世界各地的衝突區持續擴大，日益加重航空公司營運和獲利能力的負擔，也引起更多安全疑慮。

以色列今天聲稱已鎖定伊朗核設施、彈道飛彈工廠以及軍事指揮官進行攻擊，並警告說這將是一場阻止德黑蘭當局製造核武的長期行動。

位於以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）已關閉，等候進一步通知。以色列防空部隊保持高度戒備，以防伊朗可能採取報復攻擊。

以色列國營航空公司以色列航空（EL AL Israel Airlines）表示已暫停往返以國的班機，且正在安排將部分飛機撤出當地。

以國航空公司以斯雷（Israir）則說，旗下飛機正從班古里昂機場撤出，因為這座機場預計整個週末都將維持關閉。

根據伊朗官方媒體通知和機師通告，伊朗已關閉領空，另候通知。

媒體披露伊朗遭到以軍空襲的當下，包含杜拜阿聯酋航空（Emirates）、德國漢莎航空（Lufthansa）以及印度航空（Air India）等航空公司的商業航班，正航經伊朗上空。

旗下歐洲與北美航線航經伊朗上空的印度航空表示，幾架航班正在改道或返回出發地，包括從紐約、溫哥華、芝加哥和倫敦起飛的班機。

漢莎航空則說，前往德黑蘭的航班已停飛，另候通知，且旗下班機將暫避伊朗、伊拉克及以色列領空。

以色列空襲伊朗後，阿聯酋航空已取消往返伊拉克、約旦、黎巴嫩及伊朗的航班。該公司並未立即回覆路透社置評請求。

伊拉克官方媒體報導，當局已於今天稍早關閉領空，並暫停所有機場航班起降。位於以色列和伊拉克中間的約旦，在以國展開空襲的數小時後也關閉領空。

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廉航業者杜拜航空（Flydubai）表示，前往約旦首都安曼（Amman）、黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）、敘利亞首都大馬士革（Damascus）、伊朗及以色列的班機均已停飛，其他部分航班也已取消、改變航線或返回出發地。

Flightradar24資料也顯示，卡達航空（Qatar Airways）今天取消2架飛往大馬士革的定期班機。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140613