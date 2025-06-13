以色列空襲伊朗核設施 首波斬首科學家與軍方高層

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/特拉維夫13日綜合外電報導）以色列宣稱，他們在當地時間13日凌晨空襲包括核設施在內的數十個伊朗目標，據信擊斃多名伊朗軍事高層與核子科學家。

紐約時報指出，這次空襲引發外界擔憂以色列與伊朗之間長期積累的衝突壓力可能升級為一場中東地區最強大軍事力量間的全面戰爭。

4名伊朗高級官員聲稱，以色列空襲德黑蘭周邊至少6個軍事基地、兩個戒備森嚴的軍事指揮官住宅區和多棟住宅大樓，似乎是針對性的斬首行動。

根據伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）於德黑蘭的空襲中陣亡。身為革命衛隊指揮官，沙拉米協助主導與伊朗代理人之間的關係，包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝組織。

根據紐時彙整的資訊，伊朗西北部大不里士（Tabriz）一處核子研究中心與2座軍事基地附近傳出爆炸；伊朗濃縮鈾主要設施所在地的納坦茲（Natanz）以及阿拉克（Arak）、伊斯法罕（Isfahan）、克爾曼沙（Kermanshah）等地都遭到攻擊。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）透過聲明證實，納坦茲核設施成為以色列空襲目標，他們正就輻射程度等狀況與伊朗當局保持聯繫，也與在伊朗的IAEA稽查人員保持聯繫。葛羅西在社群媒體稱伊朗局勢「令人深感憂心」。

以色列此次攻擊目標包括伊朗的核子設施、防空部隊、高層官員的住宅與軍事總部、武器庫以及實驗室。第一波攻擊主要鎖定高層官員。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據兩名熟悉以色列空襲初步評估的五角大廈官員表示，以色列成功擊斃伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）及多名革命衛隊指揮高層、參與核計畫頂尖科學家的機率極高。

根據伊朗官方媒體報導，兩位著名核子科學家特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）、阿巴西（Fereydoun Abbasi）於以色列的斬首行動中喪生；另有報導指代表伊朗最高領袖主持核談判的夏卡尼（Ali Shamkhani）於住家遭空襲時重傷，已送往德黑蘭的醫院救治。（譯者：陳亦偉）1140613

延伸閱讀 以色列先發制人攻擊伊朗 德黑蘭多處爆炸巨響