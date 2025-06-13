以色列擊斃高階軍官與核科學家 伊朗將強力回應

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（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）伊朗媒體報導，以色列今天空襲伊朗，造成伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米、高階軍官拉希德及重量級核子科學家喪生，伊朗矢言「強力回應」。

法新社報導，沙拉米（Hossein Salami）命喪空襲後，革命衛隊在國家電視台發表的聲明中說，伊朗必將回應，以色列將面臨嚴厲的報復行動。

伊朗國家電視台報導，已證實少將拉希德（Gholam Ali Rashid）殉職。塔斯尼姆通訊社（Tasnim）也報導，核子科學家特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）和阿巴西（Fereydoun Abbasi）「遭到鎖定攻擊後殉難」。

伊朗武裝部隊總參謀部發言人說，以色列「將付出沉重代價，等著伊朗武裝部隊強力回應」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）警告，以色列將遭受嚴重後果。

哈米尼在聲明中表示：「猶太復國主義政權犯下此罪，注定為自己招致痛苦的命運，必將迎來這樣的下場。」

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國家電視台報導，以色列今天多次襲擊伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）一座重要鈾濃縮設施，現場傳出爆炸聲響，相關畫面可見冒出滾滾濃煙。

伊朗外交部透過聲明表示，「按照聯合國憲章第51條，回應這次攻擊是伊朗合法合理的權利」，伊朗武裝部隊「將毫不遲疑地傾盡全力來捍衛伊朗國家」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140613