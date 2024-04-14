伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎13日綜合外電報導）伊朗今天朝以色列發射無人機和飛彈，報復以國本月1日針對其大馬士革領事館的致命攻擊。以色列和伊朗是怎麼從堅定盟友變成不共戴天的敵人，法新社回顧他們過去半世紀的關係。

特殊關係

以色列1948年建國以來，與伊朗關係密切，伊朗成為繼土耳其之後第2個承認這個猶太國家的穆斯林國家，以色列則成為當時伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）領導下的盟友。

以色列從伊朗進口40%的石油，換取武器、技術和農產品，以色列情報機構摩薩德（Mossad）還協助伊朗國王訓練令人畏懼的沙瓦克（Savak）秘密警察。

伊斯蘭革命

1979年伊朗伊斯蘭革命推翻國王，也戲劇性結束了兩國的友誼。

以色列不承認這個新的伊斯蘭共和國，什葉派領袖也認為以色列是耶路撒冷（Jerusalem）的非法占領者，不過兩國非正式商業聯繫仍在。

1980年，伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）成為第一個拿起武器對抗以色列的巴勒斯坦伊斯蘭組織，伊朗則是其主要支持者。

儘管如此，以色列還是在1980年至1988年的兩伊戰爭期間對德黑蘭運送約1500枚飛彈，協助其對付當時的伊拉克強人總統海珊（Saddam Hussein）。

伊朗13日晚間向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。（路透社）

真主黨成立

1982年，以色列入侵黎巴嫩，對抗駐紮在那裡的巴勒斯坦組織，之後短暫占領首都貝魯特（Beirut）。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）隨後支持成立激進組織真主黨（Hezbollah），該組織從黎巴嫩南部的什葉派據點，發起針對以色列軍隊的戰役。

以色列指控真主黨在國外發動攻擊，包括1992年以色列駐阿根廷大使館爆炸案造成29人死亡，1994年猶太社區中心攻擊事件造成85死。

強硬派領袖

2005年伊朗極端保守派總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）當選後，緊張局勢加劇，他多次談到要結束以色列。

同年，伊朗恢復在伊斯法罕（Isfahan）進行鈾濃縮活動。

對抗伊朗的聯盟

後來，以色列開始與伊朗的主要宗教和地區競爭對手沙烏地阿拉伯建立關係。

2020年9月，沙烏地阿拉伯盟友阿拉伯聯合大公國和巴林與以色列簽署正常化協議。

美國尋求以色列與沙烏地阿拉伯和解，但因加薩戰爭而中斷。

針鋒相對的攻擊

接下來幾個月，以色列指責伊朗攻擊船隻，伊朗指控以色列進行有針對性的暗殺和破壞納坦茲（Natanz）鈾濃縮工廠。

以色列被控在2022年和2023年對敘利亞的伊朗人進行有針對性的攻擊，其中包括革命衛隊高階成員。

2024年4月1日，以色列空襲大馬士革的伊朗領事館，造成十多人死亡，其中包括兩名革命衛隊高階成員。

美國總統拜登警告，伊朗「揚言要對以色列發動重大攻擊」，承諾美方將「堅定不移」地支持以色列。

4月13日，在領事設施遭受史無前例攻擊的兩週後，伊朗做出回應，從其領土向以色列派出一波波無人機。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列的防空系統已經部署，已準備好因應「來自伊朗的直接攻擊」。（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1130414