更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
伊朗襲以色列
新聞專題
伊朗襲以色列2/25
首頁 / 國際

伊朗以色列衝突惡化 尼坦雅胡矢言將獲勝

2024/4/14 21:21（4/14 21:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
圖為以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）中東地區衝突急劇惡化，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言取得勝利。以色列第12頻道電視台引述匿名以色列官員說法，稱將對這次攻擊做出「強烈回應」。

路透社報導，尼坦雅胡在社群平台X發文寫道：「我們攔截、我們抵禦、我們一定會取得勝利。」

以色列軍方指出，伊朗夜間向以色列發射超過300彈道飛彈、無人飛行載具和巡弋飛彈，並表示以色列武裝部隊擊落超過99%的伊朗無人機和飛彈，且正在討論後續方案。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）引述匿名以色列官員的話指出，將對這次攻擊做出「強烈回應」。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130414

伊朗13日晚間對以色列發動無人機和飛彈攻擊，以色列「鐵穹」攔截飛彈。（美聯社）
伊朗13日晚間對以色列發動無人機和飛彈攻擊，以色列「鐵穹」攔截飛彈。（美聯社）
伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊行動，藉此報復以色列之前對其駐大馬士革使館所做的致命襲擊。（中央社製圖）
伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊行動，藉此報復以色列之前對其駐大馬士革使館所做的致命襲擊。（中央社製圖）
延伸閱讀
伊朗首度直接攻擊以色列 甩開「代理人」戰爭伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂伊朗飛彈襲以色列 聯合國安理會將緊急開會伊朗警告美國切勿插手區域衝突 埃及約旦剉咧等
伊朗襲以色列
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
伊朗稱達成所有目標 警告以色列勿魯莽行動
172.30.142.102