伊朗警告美國切勿插手區域衝突 埃及約旦剉咧等

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（中央社德黑蘭/開羅/安曼13日綜合外電報導）伊朗今天對以色列發動無人機和飛彈攻擊行動，藉此報復以色列之前對其駐大馬士革使館所做的致命襲擊。德黑蘭當局並警告美國「切勿插手」伊朗與以色列的衝突。

法新社報導，伊朗駐聯合國代表團在社群媒體X表示：「伊朗的軍事行動，是為了回應猶太復國主義政權對我國在大馬士革外交場館的侵略。」

代表團警告：「以色列政權若犯下另一個錯誤，伊朗的回應將更加激烈。」代表團說：「這是伊朗與以色列流氓政權間的衝突，美國切勿插手。」

伊朗駐聯合國代表團表示，他們此舉是懲罰以色列襲擊伊朗外館，並不希望事態進一步升級，說「此事可以視為一個結尾」。

然而，以色列並非如伊朗所願的，是形單影隻地因應這場襲擊。美國國防部官員證實美軍正在擊落飛往以色列的無人機；而英國也表示已做好準備。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）警告，以色列和美國對伊朗所採取的任何行動，都將遭到報復。

德黑蘭當局表示，伊朗駐大馬士革使館遭到攻擊後，他們對以色列發動的任何襲擊都屬於「自衛」行為。

而在開羅，與埃及情報部門關係密切的電視頻道報導指出，在伊朗對以色列出動無人機並發射飛彈後，埃及的防空系統處於「最高警戒狀態」，並警告切勿讓衝突升溫。

「開羅新聞」（Al Qahera News）今天晚上引述高階安全官員的話表示：「危機小組正密切觀察局勢，並每小時向總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）報告。」

埃及外交部表示，他們對這起事件「深感關切」，並呼籲各方保持「最大程度的克制」。

埃及外交部在聲明中，對「區域衝突擴大」的風險示警，並表示開羅當局「正在與衝突各方直接接觸，試圖控制局勢」。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月在加薩走廊爆發戰爭以來，埃及一直試圖在支持巴勒斯坦人和維持埃以雙邊關係上保持平衡。

埃及同時主持了多輪的談判工作，尋求替迄今打了6個月的以哈戰爭取得停戰協議。

伊朗今天就駐大馬士革使館遇襲一事對以色列發動報復行動後，約旦已宣布關閉空域。

約旦的地理位置處於伊朗和以色列之間。

根據官方媒體報導，約旦民航局表示，這項措施將於格林威治標準時間（GMT）上午8時後執行「幾個小時」，並將「根據局勢發展」定期檢討並更新措施。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130414