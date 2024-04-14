伊朗稱達成所有目標 警告以色列勿魯莽行動

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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗昨夜對以色列發動無人機和飛彈攻擊，藉此報復其駐大馬士革使館遭受的致命襲擊。伊朗總統萊希今天警告以色列及其盟國，不要在伊朗的報復行動後採取任何「魯莽」行動。

法新社報導，萊希（Ebrahim Raisi）發布聲明表示：「若猶太復國主義政權（指以色列）或其支持者做出魯莽行動，他們將遭受果斷且更加強烈的回應。」

伊朗軍方今天表示，他們對以色列發動的無人機和飛彈攻擊已「達成所有目標」。

伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）告訴國營電視台：「昨夜到今晨已成功完成『實踐承諾行動』（Operation Honest Promise），並達成所有目標。」

巴格瑞指出，報復行動的目標是1座「情報中心」以及1處空軍基地。德黑蘭當局稱，以色列的F-35戰機從該空軍基地起飛後，攻擊伊朗駐敘利亞大馬士革使館。

他說：「這2座中心都受到重創並陷入癱瘓。」不過以色列堅稱，這起攻擊只造成輕微損失。

巴格瑞表示：「我們認為這次行動已經完成，在我們看來，這次行動已結束。」

他說：「（我們）無意繼續這次行動。」根據巴格瑞說法，他呼籲以色列避免採取進一步對抗伊朗的行動，否則招致的回應恐「大上許多」。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130414