伊朗中部傳遇襲 國際原子能總署：核場址未受損

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（中央社維也納19日綜合外電報導）據報伊朗中部今天遭遇以色列報復攻擊而發生爆炸，國際原子能總署於事後指出，伊朗的核設施場址沒有受損。

法新社報導，總部設於奧地利首都維也納的國際原子能總署（IAEA）在社群媒體X平台發文稱：「IAEA可以證實伊朗的核場址沒有受損。」IAEA強調，正密切關注事態發展。

IAEA同時呼籲「各方極其克制」，還說「核設施絕不應該成為軍事衝突的目標」。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稍早報導，伊斯法罕（Isfahan）的核設施據報「絕對安全」。

以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）將領，伊朗13日晚間展開報復，發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，以色列隨後揚言反擊。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）15日曾表示，基於安全理由，伊朗已經關閉境內核設施。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130419