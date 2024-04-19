伊朗傳爆炸疑以色列報復攻擊 衝突始末、各方反應一次看

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（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）伊朗官媒報導，中部伊斯法罕省今天傳出爆炸。美國官員則告訴美國新聞媒體，這是以色列對伊朗進行的報復打擊。以下是法新社整理雙方衝突最新發展細節與始末，以及各方反應。

不到一週前，伊朗破天荒首度直接攻擊以色列本土，發射的無人機和飛彈數量高達300多件，以報復其在敘利亞的大使館遭到攻擊。外界普遍將伊朗使館遇襲怪罪以色列。

以色列和伊朗這兩大敵對國間以牙還牙的行動加劇，已引發全球強國呼籲各方冷靜，並懇求雙方勿讓以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）交戰的摩擦起因，擴展成為中東地區更大規模衝突。

伊朗何處遇襲？

伊朗的法斯通訊社（Fars news agency）今天一早報導，位於伊斯法罕省（Isfahan）西北部的謝卡里（Shekari）陸軍航空基地附近傳出「3起爆炸聲」。

伊朗太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian）則在社群媒體平台X發文表示，伊朗方面已擊落數架無人機，且「截至目前並無飛彈攻擊」。

一位不具名美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），以色列打擊的伊朗境內目標並非核子相關。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊斯法罕省的核子設施「絕對安全」。報導並引述「可靠消息來源」說法，否認伊朗受到來自國外的攻擊。

報導稱，實際情況並非外國媒體刊登的「謠言和宣稱情況」，「伊朗中部的伊斯法罕市或國內任何其他地方並無通報遭到來自國外的攻擊」。

美國「紐約時報」（The New York Times）則引述3名伊朗官員報導，執行這場攻擊的是小型無人機，可能是從伊朗境內發射，伊朗的雷達系統並未偵測到不明飛行器進入領空。

伊朗如何反應？

伊朗官媒報導，數個伊朗城市啟動防空系統。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）則報導，飛往首都德黑蘭及伊斯法罕和希拉茲（Shiraz）等地的航班暫停，全國數個地區的機場也關閉。

追蹤全球航班的軟體顯示，商業航班避開伊朗西部，包括伊斯法罕市，飛北部和東部航班則繞過德黑蘭市區。

根據阿拉伯聯合大公國航空公司杜拜航空（Flydubai）發布的聲明，由於德黑蘭機場關閉，一架原定飛往當地的班機只能於起飛後折返杜拜。

伊朗電視台今天上午播出的實況畫面顯示，伊斯法罕市區一處圓環的交通如常。根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，傳出爆炸聲後未聞通報「重大損害」。

為何現在發生？

自從去年10月7日加薩戰爭爆發以來，伊朗在中東各地支持的武裝團體便屢屢攻擊以色列。哈瑪斯和黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）都有伊朗撐腰。

不過，以色列和伊朗間近期的直接針鋒相對已惡化至空前境地。伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館本月1日遭遇致命攻擊後，伊朗13日對以色列發射大量飛彈和無人機報復，儘管大多遭到攔截且無人死亡，但以色列仍矢言會做出回應。

今天伊朗境內傳出爆炸聲的幾小時前，伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）昨天才在聯合國安全理事會一場中東會議中警告說，以色列若對伊朗進行任何攻擊將會「後悔」。

他還稱伊朗週末對以色列發射的大量武器是「正當防衛」，並說以色列應該「停止任何進一步的軍事冒險主義」。

圖為4月以來以色列與伊朗2國衝突時序表。（中央社製圖）

各方反應

以色列軍方今天接受法新社詢問有關伊朗媒體報導的爆炸聲及伊朗方面指稱的無人機攻擊時，回覆說：「我們現階段沒有評論。」

白宮和美國國防部也尚未發表相關評論。

數家美國媒體報導，華府已預先接獲以色列攻擊的通知，但不替這項行動背書，也未在執行上扮演任何角色。

國際原子能總署（IAEA）在X發文表示：「IAEA可以證實伊朗的核場址沒有受損。」IAEA並呼籲各方克制，還說「核設施絕不應該成為軍事衝突的目標」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天也呼籲各方克制，避免中東緊張情勢進一步升高。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130419