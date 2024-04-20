伊拉克軍事基地爆炸1死8傷 美否認空襲

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（中央社巴格達19日綜合外電報導）兩名安全消息人士表示，伊拉克境內一座供親伊朗武裝團體駐紮的軍事基地今晚發生巨大「爆炸」，造成1死8傷。消息人士稱爆炸是由空襲造成。美軍否認策畫空襲。

綜合法新社及路透社報導，根據伊拉克內政部消息人士和一名軍方官員說法，這起爆炸發生在首都巴格達以南約50公里處的卡索（Kalso）軍事基地。現已併入伊拉克正規軍的親伊朗武裝團體「人民動員」（Popular Mobilization Forces）駐紮於此。

這名內政部官員指出，這起攻擊案導致1死8傷；軍方消息人士通報有3名伊拉克軍方人員受傷。

人民動員透過聲明指出，這起攻擊案造成「物件損失」和人員傷亡，不過沒有具體說明受傷人數。這個武裝團體表示，基地的設施發生「爆炸」，調查人員正派赴現場。

消息人士回應法新社提問時，不願指名誰發動這次攻擊或說明這起爆炸是否為無人機攻擊，僅稱「爆炸波及設備、武器和車輛」。

目前尚無人出面為這起攻擊負責。

不願具名的軍事官員透露，爆炸發生在「儲存設備的倉庫」，並說火勢仍在猛烈延燒，搜尋傷者的工作正持續進行。

美國軍方在社群媒體上表示，他們並非這此攻擊的幕後黑手。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X稱「美國今天並未在伊拉克境內執行空襲」，還說外傳美軍執行空襲的說法「不實」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1130420