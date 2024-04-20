以色列低調證實空襲伊朗 三方沉默避免衝突升級

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）不願具名的以色列官員證實以軍19日凌晨空襲伊朗，報復對方13日用無人機與飛彈空襲，稱此舉意在表明以色列有能力打擊伊朗境內。美、以、伊朗三方都保持低調。

華盛頓郵報指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不願證實美方是否事先預警以色列將空襲，僅強調「美國始終未涉入任何攻擊行動」；美國多個政府部門告訴華郵，拜登政府指示他們不要公開談論以色列19日的空襲。

伊朗官方媒體也對以色列19日的攻擊三緘其口，只說防空系統在中部的伊斯法罕（Isfahan）省擊落「3架小型無人機」。

國際原子能總署（IAEA）19日表示，包含伊斯法罕在內的各處伊朗核子設施均未受損；伊朗最大的核子研究設施就位於伊斯法罕。

伊朗13日晚間發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領。以色列19日再空襲報復伊朗。

華爾街日報指出，以色列對伊斯法罕採取有限度打擊，似乎為近期這輪雙方直接衝突找到下台階－不製造嚴重損害、雙方都淡化衝擊性，也都沒被視為有意升溫衝突。

華郵外交事務專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）撰文指出，遏制危機升溫的一條規則就是沉默低調。在以色列對伊斯法罕發動攻擊後，美國、以色列、伊朗在19日都沉默以對，各方都希望點到為止以防局勢升級。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）19日在與伊朗官員談話後指出，德黑蘭當局不希望升溫。伊格納西斯認為，以色列已取得戰略主動權，並傳達一個訊息：他們可以突破伊朗防空系統，決定要選打哪個戰略目標。（譯者：陳亦偉）1130420