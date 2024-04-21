美國會通過對以新軍援 伊朗以色列緊張稍緩

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（中央社德黑蘭20日綜合外電報導）儘管各界對以色列在加薩戰事的批評聲浪日增，美國國會聯邦眾議院今天通過一項對以的軍援法案；值此之際，伊朗和以色列間似從全面性衝突的邊緣上拉回一步。

法新社報導，伊朗13日對以色列發動了史無前例的無人機和飛彈攻擊，以色列19日據報對伊朗發動報復打擊；然而，在伊朗淡化處理下，稍微平息了中東衝突擴大的疑慮 。

不過，伊拉克一座軍事基地發生致命爆炸，凸顯了中東地區局勢依舊緊繃；而以色列對加薩（Gaza）發動更多致命攻擊、約旦河西岸（West Bank）衝突加劇，同樣體現出當地局勢的不穩。

為了加強以色列的防禦力，包括其「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，美國聯邦眾議院今天通過向以色列提供130億美元的軍事援助法案。

伊朗13日對以色列出動300多架無人機和飛彈，為史上首度直接攻擊以國領土；以色列似於昨天對伊朗發動報復行動。

伊朗法斯通訊社（Fars news）報導，中部伊斯法罕省（Isfahan）發生「3起爆炸」，分別在屋卡哈賈瓦雷（Qahjavarestan）附近、靠近伊斯法罕機場（Isfahan airport）和謝卡里陸軍第8空軍基地（8th Shekari army airbase）。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）淡化以色列空襲，他告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）說：「昨晚發生的事情並非攻擊。」

阿布杜拉希安又說：「這不過是兩、三架四軸無人機（quadcopter），像是我們伊朗孩子在玩的玩具。」

他說：「只要以色列政權不從事新冒險來損害伊朗利益，我們就不會做出回應。」

而在伊拉克，官員表示，巴格達（Baghdad）以南一處軍事基地發生爆炸，造成1人死亡、8人受傷；這座基地內有親伊朗武裝組織駐紮。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130421