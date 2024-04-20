淡化遭無人機空襲 伊朗外長稱尚待調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/開羅19日綜合外電報導）伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天表示，德黑蘭當局仍在調查19日凌晨所遭到的空襲，還說目前為止尚未證實與以色列有關。

路透社報導，艾密拉多拉安淡化空襲。他告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），這些無人機是從伊朗境內起飛，飛行數百公尺後被擊落。

艾密拉多拉安說：「它們…更像是小孩玩的玩具，不像無人機。」

他說「目前尚無證據告訴我們這些與以色列有關」，指伊朗仍在調查此事，還說按德黑蘭當局掌握的消息，媒體報導不盡準確。

伊朗媒體和官員所形容都是一些小爆炸，他們說是防空系統19日凌晨在中部伊斯法罕省（Isfahan）上空擊落3架無人機所致。他們稱這起事件是「滲透者」所為而非以色列，因此沒必要報復。

艾密拉多拉安警告，如果以色列採取行動損害伊朗利益，德黑蘭當局將立即做出最大程度的反擊，「但如果沒有，我們就結束了」。

19日的空襲似乎是鎖定伊斯法罕市附近一座伊朗空軍基地，但未襲擊任何戰略地點或造成重大損害。

以色列未對此事件發表任何評論。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說美國並未涉入任何攻擊行動，白宮則表示不予置評。

華盛頓郵報引述不願具名的以色列官員證實，以軍19日凌晨空襲伊朗，報復對方13日用無人機與飛彈空襲，稱此舉意在表明以色列有能力打擊伊朗境內。報導還說美國多個政府部門告訴華郵，拜登政府指示他們不要公開談論以色列19日的空襲。

伊朗官方媒體也對以色列19日的攻擊三緘其口，只說防空系統在中部的伊斯法罕（Isfahan）省擊落「3架小型無人機」。

國際原子能總署（IAEA）19日表示，包含伊斯法罕在內的各處伊朗核子設施均未受損；伊朗最大的核子研究設施就位於伊斯法罕。

伊朗13日晚間發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領。以色列19日再空襲報復伊朗。

華郵外交事務專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）撰文指出，遏制危機升溫的一條規則就是沉默低調。在以色列對伊斯法罕發動攻擊後，美國、以色列、伊朗在19日都沉默以對，各方都希望點到為止以防局勢升級。

華爾街日報指出，以色列對伊斯法罕採取有限度打擊，似乎為近期這輪雙方直接衝突找到下台階－不製造嚴重損害、雙方都淡化衝擊性，也都沒被視為有意升溫衝突。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130420