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日本外相與伊朗外長通話 要求伊朗自制

2024/4/16 18:47
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本外務大臣上川陽子今天跟伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）進行電話會談，除強烈譴責伊朗此次攻擊以色列升高緊張情勢外，也要求伊朗自制。

日本TBS電視台報導，今天這場日本與伊朗的外長電話會談共進行約50分鐘，上川強調「目前狀況不僅不符合伊朗及其國民利益，也不符合包括日本在內的整個國際社會利益，為防止緊張情勢進一步升高，強烈要求（伊朗）自我克制」。

上川也向伊朗方面表示，伊朗這次對以色列的攻擊將造成中東情勢更加惡化，日方對此感到嚴重憂慮，並強烈譴責升高緊張情勢的行為。

上川與艾密拉多拉安都同意，日本與伊朗雙方將持續進行意見溝通。

時事通信社報導，上川在會談中要求伊朗確保中東地區的航行安全，也要求伊朗方面協助保護旅居當地的日本人安全。

上川在會談後的記者會上說，為防止事態進一步惡化，將持續進行所有必要的外交努力。她也表示正在安排跟以色列外交部長進行電話會談。

伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊，以色列正在衡量如何因應。德黑蘭當局聲稱，這是為了報復以色列1日空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築，當時空襲造成伊朗的高階將領喪命。（譯者：黃名璽）1130416

#上川陽子
#日本
#伊朗
#艾密拉多拉安
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