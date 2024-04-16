日外交藍皮書 睽違5年明載日中「戰略互惠關係」

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本外務大臣上川陽子今天在內閣會議報告2024年版外交藍皮書（外交青書）。日中「戰略互惠關係」繼2019年版之後，睽違5年再度被提及，並明載「將全面推動（兩國關係）」。

日本經濟新聞、每日新聞、產經新聞報導，外務省每年會公布外交藍皮書，內容揭示日本對於國際情勢的認知與外交政策。

關於中國強化軍事能力，新版外交藍皮書的表述與2023年版一樣為「日本與國際社會嚴重憂慮的事項，是前所未有的最大戰略挑戰」。

此外，新版的外交藍皮書內容也描述中國「在包含釣魚臺列嶼（日本稱尖閣諸島）的東海、南海，試圖透過武力片面改變現狀，並與俄羅斯合作，增加在日本周邊的軍事活動等，存在著許多課題和憂慮」。

新版的外交藍皮書不僅列出日中關係相關的擔憂事項，也明示為了建立信任關係將重視意見溝通的方針。這是根據2023年11月日相岸田文雄與中國國家主席習近平會面時，再度確認戰略互惠關係，指出「透過雙方的努力建立『建設性且穩定的日中關係』相當重要」。

日中「戰略互惠關係」是2006年時任首相安倍晉三訪中時，與時任中國國家主席胡錦濤達成的共識，並被納入2008年的兩國聯合聲明之後，便成為日中外交態度的基礎。

關於全球現狀，新版外交藍皮書指出「從歷史角度來看，對世界穩定相當重要的歐洲、中東、東亞3個地區中，有2個地區燃起戰火」，並強調「包含東亞在內的印度太平洋地區穩定，為前所未有得重要」。

此外，2024年美國總統大選等大型選舉陸續舉行，新版外交藍皮書描述「各國的內政與國際關係互相影響，國際情勢面臨重要的局面」。

而歐洲與中東地區分別發生的衝突「顯現出新威脅，如網路攻擊和虛假信息傳播等，阻礙了國際合作解決全球性問題」。

新版外交藍皮書明確指出，七大工業國集團（G7）、日美澳印4國組成的「四方安全對話」（Quad），以及日美韓等盟國和志同道合國家機制的重要性正在相對增加，這反映了世界上看重民主主義的國家，與以霸權姿態對待周邊國家等國家之間的對立正在加深。

報導指出，這是繼2010年版的外交藍皮書後，睽違14年對南韓使用「夥伴」一詞。

關於北韓綁架日本人問題，新版外交藍皮書提到這是「時間上不容忽視、絕不能鬆懈的人道問題」，並明確指出為了解決這個問題，首相的方針是尋求與北韓領導人金正恩會談。

至於新興國家、發展中國家南方世界（Global South），新版外交藍皮書提到「一概而論不一定合適」，應細膩處理不同的需求。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130416