日本靖國神社再惹議 前自衛官將任首席神官

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本靖國神社今天宣布，曾任海上自衛隊海將（相當於他國海軍中將）的大塚海夫將成為新任宮司（首席神官）。其他亞洲國家視靖國神社為日本二戰時期侵略的象徵，此舉恐引爭議。

路透社、朝日新聞報導，隨著靖國神社現任宮司山口建史將卸下職務，大塚海夫將於4月1日起就任。

現年63歲的大塚曾經擔任日本駐吉布地大使，也是1978年以來，首度有前自衛官擔任這個職位。

上一個被任命為宮司的前自衛官為松平永芳，他將14名被定罪的甲級戰犯合祀於靖國神社，其中包含日本前首相東條英機等第二次世界大戰的甲級戰犯。

大塚告訴路透社，「我感到很榮幸，人生下個階段將為這座和平的神社效勞」。

位於東京的靖國神社供奉近250萬陣亡將士的亡靈，其中大多為日本人，但因為合祀二次大戰的甲級戰犯備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。日本殖民過朝鮮半島35年，中國則曾被日本大規模侵略。

日本的保守派主張，1869年建立的靖國神社是為了紀念所有死於戰爭的軍人及軍屬，而非供奉被指責對鄰國發動戰爭人士的神社。

2013年時任首相安倍晉三前往參拜，受到美國時任總統歐巴馬（Barack Obama）政府用「失望」表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜，之後也未有在任的日本首相前往參拜。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130315