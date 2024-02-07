大阪關西世博營運費破千億日圓 萬博協會設會議管理

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（中央社東京7日綜合外電報導）營運2025年世界博覽會（大阪關西世博）的日本國際博覽會協會（簡稱萬博協會）昨天召開臨時理事會，批准營運費增至1160億日圓（約新台幣246億元），約為初估值的1.4倍。

大阪關西世博的費用分為建設會場的「建設費」，而營運所需的人事費、宣傳費、會場內接駁費用等則被歸類為「營運費」。

產經新聞報導，世博會場的建設費原本設定為1250億日圓，不過受到俄烏戰爭爆發等因素影響，成本一路飆漲，膨脹至2350億日圓（約新台幣500億元），是原預算的約1.9倍。

營運費部分，萬博協會原本估計為809億日圓，但是受到日本前首相安倍晉三槍擊事件，以及韓國梨泰院踩踏事件的影響，防止踩踏及維安費用等大幅增加，2023年12月提議營運費增至1160億日圓，並於昨天召開臨時理事會批准營運費增額。

不同於建設費由日本中央政府、大阪府市、財經界3等分負擔，營運費由萬博協會自行確保財源。而1160億日圓營運費中的8成約969億日圓，計劃將由門票收入支撐，其餘191億日圓則預計由販賣周邊商品、設施使用費用填補。

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面對大阪關西世博相關費用不斷膨脹遭受批評，萬博協會為了妥善管理營運費，昨天也正式決定在協會內新設「營運費執行管理會議」，計劃每季召開會議，而理事們將討論與說明萬博協會方面的門票販售狀況與抑制成本對策等，同時也提出了設置財務長（CFO）的方針。

而「營運費執行管理會議」預計將跟日本經濟產業省為了檢查大阪關西世博建設費等狀況而設立的「預算執行監視委員會」展開合作。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130207