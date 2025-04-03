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川普稱日本米關稅高達700% 日官員：邏輯上算不出來

2025/4/3 15:51（4/3 16:09 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者戴雅真東京3日專電）美國總統川普今天宣布對日本進口商品課徵24%的對等關稅，演說中主張加上非關稅壁壘等，日本相當於對美國徵收46%關稅，且對美國米課稅700%。日本農林水產大臣江藤拓表示，「就邏輯上來計算，根本得不出那樣的數字，完全無法理解」。

川普在美國時間2日公布對等關稅的具體內容時表示，「日本對美國米課徵700%關稅」，並且主張日本對美國產品課徵的平均關稅為46%，因此對日本加徵24％的額外關稅。

日本經濟新聞、日本東京放送電視台（TBS）報導，江藤拓在農林水產省（相當於農業部）接受媒體訪問時表示，對於美國開徵對等關稅感到「非常遺憾」，但是「完全無法理解這個數字的依據」。

他表示，美方似乎是把非關稅壁壘等各種因素都算進去，稱日本的關稅實際上達到46%，「但我完全不明白這個說法的依據是什麼」，對於川普說日本對美國米徵收700％關稅，他也說，「就邏輯上來計算，根本得不出那樣的數字，完全無法理解」。

他強調，如果不說明46%這個數字怎麼來，根本無從下手，「日美向來關係友好，美國如果不對計算方式和基準做出明確說明，我們根本沒辦法分析」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）3月也曾經抨擊日本對美國米徵收700%關稅，當時日本有人指出，李威特的數字依據可能是20年前的資料。

根據農林水產省的說法，2005年在世界貿易組織（WTO）談判貿易自由化，曾以當時稻米的國際行情等為基礎，換算關稅率為「778%」，「李威特的發言可能是當時的關稅率」。而根據最新資料計算，目前的實質關稅率估計約為400%。

川普在他的關稅演說中提及日韓表示，「日本、韓國等國長期對美國施加非關稅壁壘。在日本國內銷售的汽車中，有94%是日本製造，但是豐田卻把超過100萬輛外國製汽車賣到美國，我們的企業卻沒辦法進軍到其他國家市場」。

他說，所謂的「盟友」有時候壓榨更嚴重。這種貿易上的不平衡正在破壞美國的產業基礎，威脅國家安全。「因此，從午夜起（美東時間4月3日凌晨0時1分），我們將對所有外國製汽車徵收25%的附加關稅。」

川普表示，「我們的朋友日本，對美國米課徵了700%的關稅，因為他們根本不希望我們把米賣過去。這點無可厚非，誰也沒辦法責怪他們」。

他說，「日本非常強悍，國民也非常優秀。我不會責怪他們，因為這是非常聰明的作法。他們對我們徵收46%的關稅，對於汽車等特定商品，關稅甚至更高。對此，我們將透過對等關稅的方式，要求他們支付24%」。

川普還提到日本已故前首相安倍晉三，他表示，「晉三是一個了不起的人，不幸的是，他在一次暗殺事件中，從我們身邊被奪走」。

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川普提到第一任期的日美貿易談判表示，「我對他說，晉三，貿易方面有些事情你必須要做，現在的情況並不公平。他回答說，『我知道』，他立刻就瞭解我在說什麼，我們也因此達成了交易」。

在這次川普宣布的對等關稅中，日本曾基於日美同盟關係，且日本對美國經濟有高度貢獻等理由，要求美國將日本排除在適用對象之外，但是美方並沒有接受。（編輯：陳承功）1140403

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