石破茂與川普電話會談 盼合作而非片面關稅措施

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）美國總統川普實施的關稅措施衝擊全球經濟。日本首相石破茂今晚與川普電話會談，石破茂告訴川普，很憂心關稅措施導致日本企業對美國的投資意願降低，建議不應採取片面的關稅措施，而是廣泛合作。

川普（Donald Trump）政府上週啟動對進口到美國的汽車加徵25%的措施。此外，川普2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅，並對其中約60國訂定高額的對等關稅。

基準關稅已於美東時間4月5日凌晨零時（台北時間5日12時）生效，而對等關稅將於美東時間4月9日凌晨零時（台北時間9日12時）開徵。

石破今晚在首相公邸（寓所）對媒體表示，今晚與川普舉行電話會談時向川普表明，日本連續5年是全球最大的對美投資國，很擔憂美國的關稅措施導致日本企業對美投資的意願降低。

電話會談中，石破表明，「不應採取片面的關稅措施，而是應尋求包含擴大投資在內、對日美雙方都有利的廣泛合作」。

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會談後，石破對媒體表示，日美兩國領袖交涉，確認了將指定主其事的閣僚（部長）持續協商。

石破今晚在首相官邸（行政中心）與外務省、經濟產業省等相關省廳（部會）幹部研商後，晚上8時20分（台灣時間7時20分）左右進入首相公邸（寓所），之後與川普舉行電話會談。（編輯：唐聲揚）1140407