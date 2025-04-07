川普關稅引發市場大逃殺 日圓瑞郎成首要避險資產

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（中央社東京7日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）上週祭出對等關稅措施後，市場投資人紛紛逃往避險資產。分析師表示，日圓、瑞士法郎及債券成為市場震盪下的首要避險標的。

美國財經媒體CNBC報導，Absolute策略研究公司利率策略主管拉巴里（Ebrahim Rahbari）表示：「基於大家熟知的一系列因素，日圓是避開貿易緊張和美國經濟衰退的良好選擇，甚至可能是最好的（資產）選擇。」

拉巴里透過電郵告訴CNBC，「它（日圓）目前價格便宜。美國也可能調降利率，使美元與日圓的利差進一步縮小。儘管日本是出口大國，但現在日本對貿易的整體依賴偏低，特別是在財政持續寬鬆的情況下」。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，自4月2日以來，日圓對美元已升值約3%。

拉巴里指出，另一個「明顯」的避險工具是瑞士法郎。目前瑞郎兌美元匯率也升值超過3%，至0.846瑞郎兌1美元，創下6個月來的新高。

投資管理公司芮孟．詹姆斯（Raymond James）顧問解決方案暨市場策略主管歐頓（Matt Orton）指出：「日圓和瑞郎都是很棒的貨幣，有助市場消化關稅衝擊。」

他也說，鑒於日本央行日本銀行的升息路徑仍存在不確定性，瑞郎的避險效果會優於日圓。

拉巴里指出，更有趣的問題是，除了上述的傳統避險資產，是否還有更多「外國」避險工具。他也以巴西雷亞爾（real）為例進行說明。

拉巴里說，「外界認為雷亞爾價格更便宜、對美元具有高利差，且對全球貿易曝險較小」，且雷亞爾是今年表現優異的主要貨幣之一。

此外，投資人也持續累積現金，或轉向美國和其他國家公債這類低風險、固定收益的選擇。

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公債殖利率持續下滑，代表需求仍在攀升。舉例來說，基準的美國10年期公債殖利率從4月2日的6%，到今天盤中一度降至3.873%低點。

日本10年期公債殖利率今天盤中一度觸及1.05%低點，較4月2日的收盤價1.469%下跌28.52%，寫下去年12月以來的最低水準。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140407