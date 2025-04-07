加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰2/300
首頁 / 國際

川普關稅引發市場大逃殺 日圓瑞郎成首要避險資產

2025/4/7 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）上週祭出對等關稅措施後，市場投資人紛紛逃往避險資產。分析師表示，日圓、瑞士法郎及債券成為市場震盪下的首要避險標的。

美國財經媒體CNBC報導，Absolute策略研究公司利率策略主管拉巴里（Ebrahim Rahbari）表示：「基於大家熟知的一系列因素，日圓是避開貿易緊張和美國經濟衰退的良好選擇，甚至可能是最好的（資產）選擇。」

拉巴里透過電郵告訴CNBC，「它（日圓）目前價格便宜。美國也可能調降利率，使美元與日圓的利差進一步縮小。儘管日本是出口大國，但現在日本對貿易的整體依賴偏低，特別是在財政持續寬鬆的情況下」。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，自4月2日以來，日圓對美元已升值約3%。

拉巴里指出，另一個「明顯」的避險工具是瑞士法郎。目前瑞郎兌美元匯率也升值超過3%，至0.846瑞郎兌1美元，創下6個月來的新高。

投資管理公司芮孟．詹姆斯（Raymond James）顧問解決方案暨市場策略主管歐頓（Matt Orton）指出：「日圓和瑞郎都是很棒的貨幣，有助市場消化關稅衝擊。」

他也說，鑒於日本央行日本銀行的升息路徑仍存在不確定性，瑞郎的避險效果會優於日圓。

拉巴里指出，更有趣的問題是，除了上述的傳統避險資產，是否還有更多「外國」避險工具。他也以巴西雷亞爾（real）為例進行說明。

拉巴里說，「外界認為雷亞爾價格更便宜、對美元具有高利差，且對全球貿易曝險較小」，且雷亞爾是今年表現優異的主要貨幣之一。

此外，投資人也持續累積現金，或轉向美國和其他國家公債這類低風險、固定收益的選擇。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公債殖利率持續下滑，代表需求仍在攀升。舉例來說，基準的美國10年期公債殖利率從4月2日的6%，到今天盤中一度降至3.873%低點。

日本10年期公債殖利率今天盤中一度觸及1.05%低點，較4月2日的收盤價1.469%下跌28.52%，寫下去年12月以來的最低水準。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140407

川普
藍提已刪1439億總預算作紓困 柯建銘：無憲法常識紐時：川普對等關稅 中國商品輸美前後門都被關上
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對等關稅衝擊 業界：台灣毛豆有優勢但仍須觀察
23
更多編輯台推薦新聞：