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關稅風暴股匯續脫勾 新台幣一度重返32元收33.007元

2025/4/8 18:59（4/8 19:09 更新）
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新台幣與美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）金融市場仍在消化對等關稅帶來的重大利空，台股繼續下殺，新台幣匯率則持續走自己的路，今天收盤收33.007元，升值4.8分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出19.665億美元大量。

川普對等關稅風暴來襲，台股今天延續跌勢，盤中一度重挫1051.87點，創史上第5大波動，上市櫃公司跌停家數縮減至770檔，內需及傳產類股撐盤，加權指數收18459.95點，下跌772.4點，為史上第8大收盤跌點。

不同於台股繼續下殺，新台幣兌美元再次上演貶轉升，今天開盤價為33.07元，雖然盤初走貶，但因美元下挫，加上投信海外投資款贖回，大筆資金湧入，匯價翻揚，一度升破33元，盤中最高為32.954元。

外匯交易員表示，外資賣超台股，但海外投資停損而匯入的資金量能龐大，加上美元急跌，使得新台幣匯率與台股脫鉤，盤中更一度勁揚逾1角，重返32元，出乎市場意料。

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新台幣逆勢走揚，美元買盤伺機進場，外匯交易員指出，午後不少進口商敲進美元，央行也進場調節，壓下升幅，讓新台幣不至於和其他亞幣脫隊，終場仍收在33元價位。

對等關稅衝擊之下，原先市場預期新台幣將因熱錢出走而重貶，沒想到不跌反升。不過匯銀人士指出，對等關稅發展太難預測，加上美中衝突加劇，不利人民幣表現，目前很難說新台幣已經擺脫貶值壓力，短線先關注國際股市變化，美股已有回穩跡象，台股何時止跌，外資是否有意回補台股，都將牽動新台幣後續走勢。（編輯：楊蘭軒）1140408

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