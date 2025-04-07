加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰14/300
首頁 / 產經

避險資金湧入日圓 換匯價急升0.2315元寫近7個月高點

2025/4/7 16:33（4/7 17:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據台銀牌告匯率，7日日圓現鈔賣出價最高升抵0.2315元。（中央社檔案照片）
根據台銀牌告匯率，7日日圓現鈔賣出價最高升抵0.2315元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國總統川普2日宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，國際股市慘遭血洗，避險情緒急速升溫，帶動日圓匯價飆升。根據台銀牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最高升抵0.2315元，改寫近7個月高點。

川普4月2日宣布對等關稅措施，全球超過180個國家列入課徵名單，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

川普對等關稅稅率遠超乎市場預期，市場對經濟衰退的憂慮升溫，美元指數跳水，一度失守102關卡，全球股市崩跌，投資人急尋避險標的，日圓兌美元迅速走揚，甚至升破145價位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

日圓強勁升值，新台幣匯率則是今天開盤旋即重貶，導致新台幣兌日圓換匯價格走揚。根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價最高升抵0.2315元，改寫近7個月高點。

匯銀人士說，今天台股暴跌，新台幣匯率已經相對淡定，午後甚至匯價拉回，其中不乏央行進場穩匯的因素，然而，關稅風暴的利空面衝擊不會這麼快淡化，也要觀察各國關稅談判進度，金融市場劇烈波動恐是近期常態。（編輯：楊蘭軒）1140407

#川普
#日本
#央行
#升值
#日圓
#台股
#歐盟
#對等關稅
#避險
延伸閱讀
中國關稅反制美國引發衰退疑慮 日股收盤重挫逾7%台股重挫2065點創史上最大跌點跌幅 台積電一路跌停價關稅衝擊經濟 石破茂：最快下週與川普電話會談川普揮關稅大刀 看懂歐亞可能反制手段、對美國自身衝擊台股無量重挫2065點 法人：止跌先看4大訊號
川普
德州人慣用卡車 憂川普加稅恐釀汽車大幅漲價台股重挫 國安基金不排除開臨時會維護市場穩定
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國泰世華林啟超：市場憂第2顆核彈 股市持續恐慌性賣壓
23
更多編輯台推薦新聞：