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台股無量重挫2065點 法人：止跌先看4大訊號

2025/4/7 17:40（4/7 18:11 更新）
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台股7日終場暴跌2065.87點、收在19232.35點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
台股7日終場暴跌2065.87點、收在19232.35點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國總統川普的對等關稅政策掀起全球經濟風暴，台股結束清明連假後，今天遭遇龐大賣壓，終場暴跌2065.87點、收在19232.35點，創史上最大收盤跌點紀錄，成交值新台幣1474.72億元，創2022年12月以來單日新低量。

針對台股呈現無量下跌，富邦投顧董事長陳奕光認為，台股接下來將面臨獲利與估值同步下滑的「雙殺」壓力，要止跌，先看4大訊號。

陳奕光分析，對等關稅會衝擊台灣的出口和資本形成，下半年GDP（國內生產毛額）壓力大，勢必要下修，這會連動上市櫃公司的獲利數字；另方面資本市場的估值（本益比）也會往下，這對台股而言將形成「雙殺」。

至於台股何時能止跌，陳奕光認為，沒那麼快，可能要花幾天時間，許多個股才能陸續打開跌停鎖死局面，台股才有機會慢慢回復正常。

他提出4個觀察指標，首先是成交量要放大。今天因為買盤縮手，很多個股跌停鎖死，投資人想賣也賣不掉，成交量急速萎縮。

其次是美股要先止跌，美股上週已經連續重跌兩天，今天期貨盤還在下跌；台股上週因清明連假休市沒跟上，腳步比較慢，接下來止跌要看美股先回穩。

第3個是指標股如台積電、元大台灣50 ETF必須先止跌，投資人信心才能恢復；另外，期貨要先打開跌停，現貨才有機會打開。

第4個觀察指標則是看政府基金何時進場，將透露出止跌訊號。

陳奕光建議，如果是現股操作的投資人，不用急著殺低，因為現在都是跌停鎖死；等到跌停打開、股票賣得掉，可能代表短期的底部出現，投資人很可能會殺在最低點。

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富邦投信投資策略師徐翊達以1970年代尼克森放棄金本位制為例，比擬這次對等關稅，川普放棄了自由貿易體制，急速調整到新的位置，造成市場劇烈波動。

徐翊達表示，以歷史為鑑，1969年放棄金本位，直到1973年才完成浮動匯率機制。他認為，這場由川普主導的貿易格局轉變，絕非幾通電話能夠完成；現在只能觀察在股市崩潰下，川普是否能夠再次反覆、收回成命。至於投資人現在要做的事，就是回收資金，等待政策轉折。（編輯：張良知）1140407

#陳奕光
#台股
#對等關稅
#徐翊達
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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