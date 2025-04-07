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台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
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台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停

2025/4/7 18:59（4/7 19:28 更新）
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美國總統川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，清明連假後台股7日開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
美國總統川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，清明連假後台股7日開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）川普對等關稅風暴來襲，台股今天量縮崩跌達2065.87點，創下多項紀錄，包括創台股史上最大跌點和跌幅、成交值創近28個月新低、台指期和櫃買指數跌點再破歷史紀錄、上市櫃公司跌停家數達1702家，而台股市值單日蒸發達新台幣6.6兆元。

美國總統川普對等關稅風暴來襲，台股在清明連假後，台指期貨指標先行，今天8時45分開盤跳空跌停重挫10%，大跌2129點，並鎖住跌停至終場，跌點破歷史紀錄。

台股加權指數9時開盤也遭血洗，跳空崩跌後直接摜破2萬點關卡，加權指數重挫超過2000點，多數個股幾乎是「開盤即收盤」，終場暴跌2065.87點，跌點創歷史最大，跌幅9.7%也創下新紀錄；台股收盤19232.35點，跌破2024年8月6日低點19662.74點，創2024年3月以來新低。

面對美國對等關稅震撼，台股7日賣壓湧現，終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，收盤跌點打破去年8月5日1807.21點紀錄，跌幅9.7%也創歷史新高。中央社製圖 114年4月7日
面對美國對等關稅震撼，台股7日賣壓湧現，終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，收盤跌點打破去年8月5日1807.21點紀錄，跌幅9.7%也創歷史新高。中央社製圖 114年4月7日
攤開台股過去跌點紀錄，前5大跌點的時空背景均與美國股災、地緣政治風險升溫以及川普關稅政策有關。中央社製圖 114年4月7日
攤開台股過去跌點紀錄，前5大跌點的時空背景均與美國股災、地緣政治風險升溫以及川普關稅政策有關。中央社製圖 114年4月7日

台股今天暴跌超過2000點但未出量，成交值新台幣1472.95億元，創2022年12月底以來新低量，暴跌量縮代表投資人想賣卻賣不掉，因為絕大多數上市櫃公司一開盤就跌停鎖死。

台股今天收盤有936上市公司跌停，上櫃公司766家跌停，合計上市櫃跌停家數達1702家。興櫃市場則有345家下跌。

觀察大盤市值，根據統計，清明連假前4月2日台股收盤市值68.49兆元，台股今天市值跌破62兆元，降至61.87兆元，單日台股市值就蒸發達6.6兆元。

權王台積電今天暴跌94元，超越2024年8月5日收盤大跌88元，創下歷史單日最大跌點，股價跌停鎖死到收盤更是罕見。台積電前一次開盤跳空跌停，為16年4個月前的2008年12月2日，當時因次級房貸危機引發全球金融海嘯，台積電調降營收財測預期近1成，導致股價次日跳空跌停。

從收盤價來看，台積電今天股價收848元，創2024年8月6日以來低點，委賣張數鎖住達11.85萬張。台積電今天單日市值蒸發2.43兆元，也創歷史新高，收盤市值跌破22兆元關卡，降至21.99兆元。

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從台積電權重估算，台積電占台股權值比重達35.5%，今天下跌94元，衝擊台股指數達756.8點。台積電自今年1月7日歷史高點1160元迄今，台積電大跌312元，跌幅達26.9%，市值蒸發8.1兆元，影響大盤指數超過2500點。

代表中小型股的櫃買中心OTC指數今天也遭受衝擊，收214.38點，大跌23點，跌幅9.69%，平2024年8月5日紀錄。（編輯：張良知）1140407

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美國對等關稅震撼全球股市，台股7日終場暴跌2065.87點，收在19232.35點。台積電開盤全面躺平鎖住跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，全場一價到底。中央社製圖 114年4月7日
美國對等關稅震撼全球股市，台股7日終場暴跌2065.87點，收在19232.35點。台積電開盤全面躺平鎖住跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，全場一價到底。中央社製圖 114年4月7日
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