台股重挫2065點創史上最大跌點跌幅 台積電一路跌停價

（中央社記者曾仁凱台北7日電）面對美國對等關稅震撼，台股今天連假後重新開市，賣壓湧現補跌，集中市場指數終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，打破去年8月5日寫下的史上最大收盤跌點紀錄1807.21點，跌幅9.7%也創歷史紀錄。



台股今天收盤有多達936檔上市公司股票跌停，上櫃公司有766檔跌停，合計上市櫃跌停家數多達1702家，其中許多都是跌停鎖死，投資人想賣也賣不掉，台股成交值今天急速萎縮至新台幣1472.95億元。

3大權值股台積電、鴻海、聯發科一開盤就全面躺平鎖住跌停，全場一價到底。其中台積電重跌94元，法人粗略推算，台積電每下跌1元影響大盤約8點，今天光是台積電跌停，就貢獻台股跌點約750點。



台股今天幾乎全軍覆沒，終場有多達936家上市公司股價跌停。電信股扮演資金避風港，表現相對抗跌，中華電終場下跌6元或4.62%，收在124元，台灣大下跌3元或2.59%，收113元，遠傳開盤股價一度跌停83.5元，終場下跌4.3元或4.64%，收88.4元。



另外內需型產業，如超商通路股今天表現也相當抗跌，統一超終場下跌18元或7.09%，收在236元，全家跌6.5元或3.32%，收189元。



國泰投信董事長張錫分析，美國總統川普的對等關稅簡單又粗暴，大幅超出經濟學家及國際機構法人的預期，清明連假期間造成全球股市重挫，今天台股大跌是必然，金融市場恐慌程度有如2020年Covid-19疫情來襲，他提醒投資人應避免過度恐慌殺到最低檔。



張錫認為，這波川普對等關稅是人造熊市，美國本身會是關稅戰下的最大受傷者，他建議投資人可以把這次事件當作另一次「川普疫情」，投資終究會回歸到基本面。不過現階段，由於大環境還有變數，他提醒投資人資產配置必須更重視平衡，不宜槓桿操作。（編輯：張均懋）1140407