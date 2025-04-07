美部長：對等關稅4/9勢在必行 將實施數天甚至數週

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）受川普對等關稅影響的國家與時間賽跑，50多國致電白宮，盼川普政府「刀下留人」。不過，美國商務部長盧特尼克今天表示，川普的關稅策略不會延後上路，「絕對會持續實施數天甚至數週」。

美國總統川普2日宣布對180多個國家地區的銷美商品廣課10%基準關稅，更對其中約60國祭出高額對等關稅，台灣就被徵32%，4月9日起生效。白宮經濟官員哈塞特（Kevin Hassett）今天指出，目前已有逾50個國家與白宮聯繫，展開貿易談判。

即使這50國已準備上談判桌，盧特尼克（Howard Lutnick）今天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation ）節目上表示，川普宣布關稅政策「不是在開玩笑」。

「（關稅）不會延後上路。它們一定會持續實施數天或數週。這是顯而易見的。」

他也說，「總統需要重設全球貿易秩序」，並重申關稅將帶來製造業就業機會，使美國在醫藥、造船及半導體等關鍵產品的製造方面更加自給自足。

華爾街大亨盧特尼克站在川普關稅政策的前沿，而這是他數日內二度提到半導體。他3日接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，半導體沒有涵蓋在川普2日宣布的10%全面基準關稅或個別對等關稅中，但之後將成為課稅的目標。

盧特尼克說：「川普將深入研究這些項目，那些研究將在晚些時候展開，探討如何把所有半導體製造業從台灣移回本土。」

為因應美國對等關稅政策，總統賴清德今天透過影片提出5項應變策略，包括台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

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賴總統也說，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

知情人士5日表示，政府已派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。（編輯：何宏儒）1140407