加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國憲法法院通過尹錫悅彈劾案 即刻免職
首頁 / 國際
川普關稅戰
關稅清單
新聞專題
關稅清單2/12
首頁 / 國際

川普：很快會對半導體與藥品課關稅

2025/4/4 09:21（4/4 10:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。（美聯社）
美國總統川普2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他很快會對進口半導體和藥品加徵關稅。

川普昨天宣布將以國家為基礎課對等關稅時還說，半導體和藥品等項目暫時可豁免。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

紐約時報指出，川普今天在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體，晶片關稅「很快會開徵」，說「目前正在檢視」藥品相關關稅事宜。

另據韓聯社報導，川普還說藥品關稅將「以我們前所未見的程度」開徵。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140404

#川普
#半導體
#美國
#紐約時報
#關稅
#川普關稅
延伸閱讀
川普課對等關稅 國安人士：台灣具3優勢續與美溝通IMF總裁：美國關稅對全球經濟構成重大風險墨西哥因應關稅威脅 總統薛恩鮑姆提18項振興經濟方案學者：對等關稅瘋狂 中美元首不可能壓力下會面美國會台灣盟友基金法案捲土重來 提案陣容擴至參院
川普
美國進口汽車25%關稅生效 福斯暫停新車輸美川普稱若中國同意賣TikTok 會考慮降低對中關稅
關稅清單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
路透：川普汽車關稅含車用電腦 不含筆電等
66
更多編輯台推薦新聞：