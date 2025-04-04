川普：很快會對半導體與藥品課關稅

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他很快會對進口半導體和藥品加徵關稅。

川普昨天宣布將以國家為基礎課對等關稅時還說，半導體和藥品等項目暫時可豁免。

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紐約時報指出，川普今天在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體，晶片關稅「很快會開徵」，說「目前正在檢視」藥品相關關稅事宜。

另據韓聯社報導，川普還說藥品關稅將「以我們前所未見的程度」開徵。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140404