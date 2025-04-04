川普：很快會對半導體與藥品課關稅
2025/4/4 09:21（4/4 10:04 更新）
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他很快會對進口半導體和藥品加徵關稅。
川普昨天宣布將以國家為基礎課對等關稅時還說，半導體和藥品等項目暫時可豁免。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
紐約時報指出，川普今天在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體，晶片關稅「很快會開徵」，說「目前正在檢視」藥品相關關稅事宜。
另據韓聯社報導，川普還說藥品關稅將「以我們前所未見的程度」開徵。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140404
延伸閱讀川普課對等關稅 國安人士：台灣具3優勢續與美溝通IMF總裁：美國關稅對全球經濟構成重大風險墨西哥因應關稅威脅 總統薛恩鮑姆提18項振興經濟方案學者：對等關稅瘋狂 中美元首不可能壓力下會面美國會台灣盟友基金法案捲土重來 提案陣容擴至參院
- 川普：很快會對半導體與藥品課關稅2025/04/04 09:21
- 2025/04/03 15:07
- 2025/04/03 09:30
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
路透：川普汽車關稅含車用電腦 不含筆電等