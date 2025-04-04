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美國會台灣盟友基金法案捲土重來 提案陣容擴至參院

2025/4/4 09:13（4/4 10:04 更新）
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美國聯邦參議員金安迪（前排藍色西裝）與民主黨眾議員克利什納穆希等人1日提出「台灣盟友基金法案」，授權撥款支持台灣受中共壓迫的外交夥伴。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年4月4日
美國聯邦參議員金安迪（前排藍色西裝）與民主黨眾議員克利什納穆希等人1日提出「台灣盟友基金法案」，授權撥款支持台灣受中共壓迫的外交夥伴。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年4月4日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美國「台灣盟友基金法案」授權提撥1.2億美元（約新台幣39.7億元）基金，協助台灣鞏固對外關係，但於上屆國會時未能出眾議院委員會。如今法案於這屆國會捲土重來，共同提案人的陣容也從眾議員擴大含參議員，成為跨黨派及院會的法案。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China，下稱美中戰略競爭特別委員會）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）1日提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）。

這項法案授權提撥一筆3年期共1.2億美元的基金，供行政部門援助台灣遭受中共施壓的邦交國及非官方夥伴。

根據法案，能申請基金的國家需符合數項資格，包括與台灣維持正式外交關係，或明顯強化與台灣的非正式關係、因與台灣的關係受到中國脅迫，及缺乏經濟或政治能力，且在沒有美國支持的情況下，無法有效因應中國壓力。

法案指出，符合條件的國家於2026年、2027年和2028年財政年度這段期間，每年最多可獲得500萬美元的資助，用以強化公民社會、媒體及非政府組織的能力，以對抗中國影響力與宣傳，這筆錢也可當作中國援助融資的替代選項。

實施細則項下提到，美國國務卿應與美國在台協會（AIT）處長協調，確保與台灣相關方合作，以提高成本效益，避免重複使用經費。國務卿也應向台灣傳達，台灣應向符合資格的國家提供相應的援助。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

「台灣盟友基金法案」的眾院版本共同提案人包括在台灣出生的民主黨劉雲平（Ted Lieu）等友台議員。參院的對案則由共和黨匡希恆（John Curtis），及民主黨的范霍倫（Chris Van Hollen）和金安迪（Andy Kim）一同提出。

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「我們不能允許其他國家成為中國施壓行動的犧牲品，這就是為什麼我們提出跨黨派立法來反擊中國壓制台灣盟友的企圖」，匡希恆說。

他透過聲明表示，這項法案協助各國在面對中共時保持堅定立場，並強化與台灣的關係，同時也符合國務卿盧比歐（Marco Rubio）的目標，確保在海外所花的任何一毛錢都能讓美國人更安全、有保障及繁榮。（編輯：張芷瑄）1140404

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中華民國國旗與美國國旗。（中央社檔案照片）
中華民國國旗與美國國旗。（中央社檔案照片）
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