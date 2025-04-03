川普對台課32%對等關稅 伺服器、電腦2大產品首當其衝

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（中央社記者劉千綾台北3日電）美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，其中半導體等項目暫時未納入，不過伺服器和電腦零附件等對美出口大宗貨品首當其衝。根據台灣2月對美國出口數據顯示，自動資料處理機、電腦零附件等前2大對美出口產品，占比高達63.6%，兩者合計出口金額為74.87億美元。

川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。觀察美國主要貿易國，分別對中國、歐盟、日本等進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣稅率則是32%。

今年2月出口最新統計顯示，台灣對美國出口117.7億美元，年增65.6%，其中自動資料處理機（電腦）及其附屬單元出口排名第1，出口額達68.38億美元，占比高達58.1%；其次為電腦零附件等產品，出口額為6.49億美元，占比5.5%；積體電路則排名第3，出口額為5.46億美元，占比4.6%。

自動資料處理機（電腦）及其附屬單元即占對美國出口比重一半以上，合計自動資料處理機、電腦零附件等前2大出口美國產品，整體比重高達63.6%，累計出口額為74.87億美元。

2月出口美國第4大產品為電話機（包括手機）及零件、交換器及路由器等，出口額為5.24億美元；機動車輛零附件位居第5，出口額為1.99億美元。

觀察2024年全年度台灣對美國出口前5大產品，自動數據處理設備及其零件等產品居於首位，2024年出口額為514.94億美元，成長幅度高達140.29%，在整體對美出口占比達46.24%；其次為積體電路，出口額約74.03億美元，年增111.66%，整體占比6.65%。

合計自動數據處理設備及其零件、積體電路對美出口前2大產品的占比超過一半，高達52.89%。相關官員分析，AI浪潮推升伺服器和晶片等需求，觀察對美出口成長最大貢獻為AI伺服器和半導體等產品。

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至於台灣晶片直接出口至美國占比不高，官員分析，由於手機或AI伺服器所需的晶片，可能由台灣送到墨西哥、越南、泰國和印度等地組裝加工，成品完成後再出口至美國。

進一步觀察台灣2024年積體電路出口值為1650億美元，其中超過一半出口至中國大陸及香港，出口值達852.6億美元，其次依序為新加坡、韓國、日本和馬來西亞，出口金額分別為210億、134億、104億和99億美元。（編輯：林淑媛）1140403