美對台開徵32%對等關稅 政院︰強烈不合理將嚴正交涉

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（中央社記者賴于榛台北3日電）美國總統川普宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。行政院今天說，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。

川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。根據川普出示的資料，所謂各國對美國課徵的「關稅」，包括操縱貨幣與貿易壁壘措施的效應。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，這項稅率有3大不合理之處，首先，這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，無法反映台美貿易結構高度互補性以及實質貿易關係。

第二項不合理，李慧芝說，近年台灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要是反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增的需求，以及川普第一任任期對中國加徵關稅及科技管制等國安政策，台商供應鏈轉移回流台灣，美國對台灣資通訊產品需求增加，這反映台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課徵高額關稅。

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第三項不合理，李慧芝指出，美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，這次與中國貿易密切國家，尤其有違規轉運問題的國家取得的稅率也更高，例如越南46%、柬埔寨49%、泰國36%，但台灣已有相關措施處理，積極查緝違規轉運，財政部以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰。

李慧芝說，行政院長卓榮泰稍早已指示經貿談判辦公室立即盤點這項高額關稅不合理及對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保國家與產業利益。（編輯：林淑媛）1140403